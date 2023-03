Selver/TalTech võttis võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste finaalseeria algas tiitlikaitsja Tartu Bigbanki kodusaalis ligi tuhandepealise publiku silme all, kus tulemusega 3:0 (25:23, 25:18, 25:23) võitis külalismeeskond Selver/TalTech.

Avageimi läks külalismeeskond juhtima 8:5, kui Timo Lõhmuse rünnak takerdus Andri Aganitsa blokki, vahendab kohtumise käiku volley.ee. Vahe püsis ja kahest punktist lähemale kodumeeskond tulla ei suutnud. Esimese geimpalli teenis TalTech, kui Matej Šmidl astus servimisel joonele ja tabloole tuli seis 24:21. Bigbank suutis end veel 24:23 seisuni võidelda, ent geim kuulus siiski Tallinna klubile.

Teises geimis pääses Bigbank 8:4 ette, ent Denis Losnikovi serviäss tõi TalTechi punkti kaugusele ja Leo Meyeri blokipunkt andis külalismeeskonnale viigi. Edasi kulges mäng punkt-punktis, kuni suurepärast mängu teinud Aganitsa järjekordne blokk andis 14:12 edu Selverile. Punktist lähemale Bigbank tulla ei suutnud, Oliver Orava rünnak käristas tartlaste mõtlemispausi järel vahe neljapunktiliseks ja sellest Tartu enam ei taastunud: geim TalTechile 25:18.

Kolmandas geimis alustas Tartul algkoosseisus Taavet Leppik, kelle blokist auti rünnak ja Lõhmuse punkt andsid Bigbankile 7:4 edu. Külalised jõudsid punkti kaugusele (12:11) ning Šmidli eksimuse järel olid tablool 14:14 viiginumbrid. Geimi teine pool kulges punkt-punktis, kuni TalTech pääses ette 19:17. Tartlaste peatreener Alar Rikberg kasutas taas mõtlemisaega, ent Losnikovi hanitus andis Tallinna klubile juba 20:17 edu. Esimese matšpalli sai TalTech seisul 24:21, ent see ja ka järgmine matšpall luhati ja 24:23 seisul võttis Andres Toobal mõtlemisaja. Orava rünnak lõpetas siiski geimi tulemusega 25:23 ja kogu mängu seega 3:0.

Selver/TalTechi edukaim oli kümne punktiga (+5) Oliver Orav, Denis Losnikov lisas üheksa silma (+4) nagu ka Jan Markus Üprus (+3). Tartu resultatiivseim oli 11 punktiga (+3) Timo Lõhmus. Kehv päev oli tartlaste liidril Matej Šmidlil, kes piirdus vaid kaheksa punktiga.

TalTechi vastuvõtt oli 57%, rünnak 41%, blokist saadi kümme (Andri Aganits neli blokki) ja servilt kuus punkti (14 viga). Tartu vastuvõtt oli 50%, rünnak 46%, blokipunkte kogunes vaid kaks ja servipunkte üks (16 viga).