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Tartu Bigbank tegi esimesed täiendused, nimisponsor toetab miljoni euroga

Võrkpall
Tartu Bigbank.
Tartu Bigbank. Autor/allikas: Tartu Bigbank.
Võrkpall

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond on suve alguses tugevdanud meeskonda mitme uue mängijaga. Nimisponsor Bigbank teatas, et toetab järgmise nelja aasta jooksul nii Tartu klubi meeskonda, naiskonda kui ka noortetiime kokku ühe miljoni euroga.

Tartu Bigbanki meeskond jõudis lõppenud hooajal Eesti meistrivõistlustel finaali, kus pidi viie mängu pikkuseks veninud seerias tunnistama Pärnu VK paremust. Eesti meistrivõistluste järel teatas klubi, et märtsi alguses peatreeneriks palgatud Andrei Ojamets jätkab meeskonna juhendajana ka järgmisel hooajal.

Järgnevate kuude jooksul on klubi ühismeedias välja hõiganud, et mängijatest jätkavad tuleval hooajal nurgaründajad Stefan Kaibald ja Martti Juhkami, sidemängija Aleksander Eerma ja temporündaja Mart Naaber. Tiimist lahkusid Johan Vahter ja Rico Wardlow.

Meeskonna tugevdamiseks on mängijaid palgatud nii kodusest liigast kui ka välismaalt. Audentes/Solarstone'ist toodi lisajõudu temporündaja Aleks Antsi ja diagonaalründaja Kaspar Timuski näol. Samuti palgati viimastel hooaegadel Võru Barruse hingekirja kuulunud libero Cris-Karlis Lepp.

Kõige nimekamaks täienduseks võib pidada Austraalia koondise temporündajat Beau Grahami, kes on varem Eestis mänginud nii Saaremaa (2019/20) kui ka TalTechi (2021/22) ridades. Möödunud hooajal esindas Graham Poola suurklubi Asseco Resoviat.

Kolmapäeval teatas klubi nimisponsor Bigbank, et toetab järgmise nelja aasta jooksul nii Tartu klubi meeskonda, naiskonda kui ka noortetiime kokku ühe miljoni euroga. "Kuigi meie senine leping kehtib veel järgmise aastani, tahtsime anda klubile selge signaali, et nad saavad Bigbanki peale ka uues lepingutsüklis kindlad olla," kommenteeris Bigbank Eesti juht Arthur Taavet. "Me näeme tugevat spordiklubi, mis võitleb igas sarjas alati tiitlitele, kuid pühendab samas palju energiat ka noortetööle," lisas ta.

MTÜ SK Duo mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul on Tartu esindusmeeskonna järgmise hooaja selge eesmärk võita Eesti meistritiitel. "Leping tuleb ajal, mil meeskond lõppenud hooajal endale seatud eesmärke ei saavutanud. Just sellisel hetkel on nii tugeval toetusel eriline märgiline jõud. Täna on potentsiaal tugev ja motivatsioon laes," märkis Rikand.

Toimetaja: Henrik Laever

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