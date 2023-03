Orav: Tartu mängis väga kehvasti, aga sellest ei tule neljamänguline seeria

Käesoleval hooajal kaotas Tartu kodustes sarjades esimese väga tähtsa mängu. Selver/TalTech näis platsil näljasem ja suutis oma trumbid korralikult maksma panna, Tartu polnud omas elemendis. Avageimi võitsid tallinlased 24:20 eduseisust lõpuks 25:23. See andis meeskonnale vajalikku enesekindlust juurde. Nii hakkas Selver/TalTechi soosima ka mänguline õnn. Teises geimis tehti otsustav vahespurt 12:12 viigiseisult geim võideti 25:18.

"Täna olime oma viimase aja mängudest natuke targema pildiga: mõtlesime kaasa, mis me teeme, kas peame iga palli minema punktiks tegema või annab enda kaitse ja blokiga uuesti võimalus saada," sõnas Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal.

Võõrustajate diagonaalründaja Matej Šmidl tegi viletsa partii, kui tõi kaheksa punkti efektiivsusnäitajaga -3. Viimastel aastatel üheks Tartu trumbiks olnud blokk vedas alt. Tartlased said blokist vaid kaks, Selver/TalTech aga kümme punkti.

Ühtlaselt tegutsenud tallinlased olid servil palju ohtlikumad ja võitsid kolmandagi geimi 25:23. Viimase palli lõi maha meeskonnale kümme punkti toonud Oliver Orav.

"Me hoidsime servi stabiilselt ja nad lihtsalt natuke hakkasid võib-olla väristama. Aga ma ütleks, et selgelt Tartu mängis ka väga-väga kehvasti," tõdes Orav. "Ma ütlesin kohe seeria alguses oma sõprusringkonnas, et ma olen kindel, et see ei tule 4:0 seeria. Vahet pole, kummale poole. Siin keegi ütles, et võib seitse mängu tulla: no eks näis," lisas Selveri nurgaründaja.

"Meil on vahetusmehed ka olemas, nii et ei saa pugeda selle taha, et üks mees ei teinud oma ära ja sellepärast me ei võitnud. See on ikka meeskonna sooritus ja Selver oli ühtlasem ja tugevam," sõnas Tartu sidemängija Markkus Keel. "Nad said paremini hoo üles ja ma arvan, et meie näod ei olnud sellised, mis 3:0 seda mängu oleks võita tahtnud."

Seeria jätkub kolmapäeval Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones.