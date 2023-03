Andres Toobal: üritame olla võistkondlikumad ja leida vasturünnakuid

Selver/Taltechi ainus võit Tartu meeskonna üle tuli kohe hooaja avamängus. Pärast seda on Tartu peale jäänud neli korda, sealhulgas destembris Eesti karikafinaalis.

"Oli tunnetus, et peaksime ka selle karika võitma pärast Tartu suurt reisimist," meenutas Selver peatreener Andres Toobal intervjuus ERR-ile. "Suurem löök tuli juba sealt ja reaalselt sellest me välja ei tulnudki ja maadlesime nende tähtsate momentidega siiamaani."

Nii jäi Selver/Taltech Balti liiga veerandfinaalis üllatuslikult alla Pärnule, kuid võitis Eesti meistrivõistluste poolfinaalis mängudega 3:1 Võru meeskonda ja saab finaalseeria favoriidile Tartule pingevabamalt vastu astuda.

"Alates Balti liiga veerandfinaalist tunnen, et meeskond platsil on väga hea olekuga, keskendunud ja üritatakse vähemalt tarka võrkpalli mängida," lausus võistkonna kapten Andres Toobal. "Ma leian, et me oleme viimase kuu ajaga rohkem kokku kasvanud."

"Tartu on kaks tiitlit saanud, aga õnnestumise korral on ka nemad haavatavad. Praegu ei ole midagi siin enam karta, lähme mängima täiega ja võitlema."

Viimastel nädalatel meeskonnast üle käinud haiguste laine on taandumas ja Toobali sõnul on finaalseerias kõige olulisem mitte üle mõelda. "No Tartu on selgelt kõige stabiilsem olnud ja näidanud, et kui neil on vaja mingi võit ära võtta või kui asi läheb hästi tõsiseks, siis neil on alati olnud see lisakäik võtta," ütles ta.

"Meil on just see pool vajaka jäänud. Oleme pigem nagu ära väristanud. Selge on see, et Tartu on stabiilsem, neil on rünnakujõudu juba diagonaalründaja koha peal nii palju rohkem. Sealt on neil kõvasti võita. Üritame olla vähe võistkondlikumad ja igalt positsioonilt leida seda vasturünnakut."