Liiv MM-i eel: mullune jalavigastus ei sega, aga haigus tõmbas keha tühjaks

Käesolev hooaeg on kiiruisutaja Marten Liivi jaoks kindlasti juba praegu märgiline. Jaanuaris peetud sprindi mitmevõistluse Euroopa meistrivõistlustel õnnestus võita karjääri esimene täiskasvanute tiitlivõitluste medal – pronks. Hooaja tähtsaim võistlus on aga sel nädalal Hollandis Heerenveenis toimuv MM.

Maailmameistrivõistlustel osaleb 26-aastane Liiv esmalt reedesel 500 meetri distantsil ja seejärel laupäeval peetavas tuhandes meetris. Head tulemust loodavad spordihuvilised kindlasti Liivi põhidistantsilt ehk tuhandest meetrist: kaks aastat tagasi sai ta MM-il viienda koha, mullu oli olümpiamängudel seitsmes.

Liiv tõdeb, et jaanuaris võidetud Euroopa meistrivõistluste pronksmedal tema jaoks hooaja plaanides liiga palju muudatusi kaasa ei toonud. "Pärast EM-i tegime istusime maha ja vaatasime, mida veel teha saab. Tänavune hooaeg on näidanud, et iga võistlus on erinev; tuleb keskenduda võistlusele, mis käsil," rääkis Liiv Vikerraadiole.

"Praegu ei ole [vormi ajastamine] võib-olla kõige paremini läinud. Pärast EM-i treenisin neli-viis nädalat, siis oli kaks MK-etappi Poolas, mis ei läinud kõige paremini. Teisel MK-etapil jäin natuke haigeks, võistlesin kergelt haigena ja viimastel päevadel olen tundnud end väsinuna. Eks 500 meetris on näha, kuidas läheb. Eelmise aasta jalavigastus see hooaeg rolli ei mängi, see ei sega üldse. Haigus tõmbas aga keha tühjaks, eks ole näha," tõdes Liiv.

Kui enesetunne läheb paremaks, võiks Liiv ikkagi kuuluda sportlaste sekka, kes medalimängus osalevad. Pekingi olümpiaga võrreldes on rahvusvaheline konkurents pigem tihenenud. Seda näitavad ka käesoleva hooaja MK-etapid, millest ühel jõudis pjedestaalile ka eestlane. Pisut parema stabiilsusega on silma paistnud hollandlane Hein Otterspeer, ameeriklane Jordan Stolz ja Kanada esindaja Laurent Dubreuil.

"Pigem on juurde tulnud - kui eelmine aasta oli üsna selge, kes pjedestaalikohtadele võistlevad, siis tänavune hooaeg on hoopis teisiti. See aasta on kaardid teistpidi, poodiumikohti on erinevatest riikidest väga palju sõidetud," nõustus Liiv, et hollandlaste domineerimisele on tulnud segajaid.

Liivi kui kiiruisutaja stabiilne areng on olnud imetlusväärne. Taseme tõustes muutub aga iga järgmine samm keerulisemaks. Kuna hooaeg on oma kulminatsioonini jõudnud, võib juba teha kokkuvõtteid, millele Liiv ja tema juhendaja Erwin ten Hove rõhku panid.

"Põhirõhk läks ikkagi tehnika peale, seal näeme, et on veel ruumi. Füüsiline pool on suhteliselt maksimumilähedane, sel hooajal oleme üritanud võimalikult palju rõhku panna tehnikale. Usun, et siiamaani on hästi läinud," rääkis Liiv.