378. nädalat esikohal alustanud Djokovic ületas Grafi rekordi

Seni oli nii meeste kui naiste arvestuses kõige kauem edetabeli esikohal olnud Graf. Meeste varasem rekord oli 310 nädalat, nii kaua oli esikohal Roger Federer, kuid selle rekordi ületas Djokovic juba 2021. aasta märtsis.

35-aastane Djokovic tõusis esimest korda maailma edetabelis esikohale 2011. aasta 4. juulil. Pärast väikest pausi kerkis ta tänavuste Austraalia lahtiste meistrivõistluste võidu järel taas maailma esireketiks. Praegu on tal 6980 punkti, edestades talle järgnevat noort hispaanlast Carlos Alcarazi täpselt 200 punktiga.

Ühtekokku on Djokovic ATP edetabeli loomisest 1973. aastal 28. mees, kes on edetabelis esikohale tõusnud. Serblane on rekordilised seitse korda lõpetanud aasta maailma esireketina.

Kõigi aegade edetabel nädalatest esikohal (mehed ja naised):

1. Novak Djokovic – 378 nädalat

2. Steffi Graf – 377

3. Martina Navratilova – 332

4. Serena Williams – 319

5. Roger Federer – 310

Värskes edetabelis järgnevad Djokovicile ja Alcarazile kreeklane Stefanos Tsitsipas ja norralane Casper Ruud, viiendaks kerkis ameeriklane Taylor Fritz. Hispaanlane Rafael Nadal langes kaheksandaks, viimati oli ta edetabelis nii madalal kohal 2017. aastal.

Eesti esireket Mark Lajal langes kolm kohta ja on nüüd 393. positsioonil, Kristjan Tamm tõusis 12 rea võrra ja paikneb nüüd 646. kohal. Tuhande parema sekka mahub veel ka Daniil Glinka, kes on 778.