Kanepil terendab edu korral taaskohtumine Ostapenkoga

37-aastane Kanepi ja 28-aastane Sasnovitš on varasemalt kohtunud kahel korral, mõlemal on omavahelisest heitlusest kirjas üks võit. Sasnovitš võttis 2015. aastal liivakattega väljakul 6:3, 5:7, 6:2 võidu, Kanepi sai tänavu jaanuaris Adelaide'is 4:6, 6:1, 6:4 võidu. Matš toimub kolmapäeva õhtul.

Edu korral läheb eestlanna teises ringis vastamisi Läti esireketi Jelena Ostapenkoga (WTA 25.). Kanepi ja Ostapenko võtsid viimati omavahel mõõtu sügisel, kui eestlanna teenis kodusel WTA turniiril 4:6, 6:4, 6:0 võidu.

Vigastuspausil olev Anett Kontaveit (WTA 61.) jääb turniirist eemale.

Paigutatud mängijad alustavad Indian Wellsi turniiri teisest ringist. Tänavu on kohal kõik maailma esikümnesse kuuluvad mängijad, eesotsas maailma esireketi Iga Swiateki ja aasta esimese slämmiturniiri võitnud Arina Sabalenkaga (WTA 2.). Swiatek hakkab tiitlit kaitsma, mullu oli poolatar finaalis 6:4, 6:1 üle Maria Sakkarist (WTA 7.).

