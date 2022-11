Uuele tenniseturniirile pääsesid viimastena Bulgaaria ja Kasahstan

Kaks nädalat tagasi avaldati esimesed 16 koondist, kes osalevad uuel iga-aastasel segaturniiril, mis tänavu algab 29. detsembril ning lõppeb tuleva aasta 8. jaanuaril. Ühendatud karikaturniiri näol on tegemist esimese segaturniiriga, kus jagatakse välja nii WTA kui ka ATP edetabelipunkte.

Viimastena kutsuti turniirile Bulgaaria ja Kasahstan. Bulgaaria liitub A-alagrupiga, kus minnakse vastamisi kõrgeima asetuse saanud Kreeka ja Belgiaga. Kasahstan kuulub B-alagruppi koos teise asetuse saanud Poola ja Šveitsiga.

Bulgaria (via Dimitrov's ranking) & Kazakhstan (combined rankings) are the last two teams qualified for the United Cup: pic.twitter.com/02aJsIDL0Z