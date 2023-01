Djokovic võib USA otsuse järel taas turniiridelt eemale jääda

Teadaolevalt on Djokovic seni koroonavaktsiinist keeldunud ja seetõttu jäid tal mullu vahele kaks suure slämmi turniiri: Austraalia ja USA lahtised. Lisaks ei saanud ta osaleda teistelgi prestiižikatel USA turniiridel, sealhulgas Indian Wellsis ja Miamis.

Nüüd on Austraalia koroonapiiranguid leevendanud ja Djokovic saab mõne aja pärast algavatel Austraalia lahtistel kaasa lüüa. USA aga pikendas piiranguid ja see tähendab, et serblane ei pruugi teist aega järjest Mastersi kategooria turniiridel Indian Wellsis ja Miamis osaleda.

Hetkel maailma edetabelis viiendal kohal olev tipptennisist põhjendas vaktsiinist keeldumist mullu veebruaris BBC-le antud intervjuus. "Ma ei ole kunagi olnud vaktsiinivastane. Ma mõistan, et globaalselt pingutavad kõik kõvasti, et viirus kontrolli alla saada ja loodetavasti on varsti viirusega kõik," sõnas ta siis.

"Vaktsineerimine tõenäoliselt kõige tõsisem jõupingutus selleks. Ma austan seda igati. Aga ma olen alati toetanud vabadust valida, mida oma kehasse lubada," jätkas Djokovic. "Minu jaoks on see põhialus - see on printsiip mõista, mis on sinu jaoks õige ja mis vale."

"Mina kui profisportlane olen alati hoolikalt vaadanud, mida sisaldavad toidulisandid, toit, vesi - kõik, mis minu kehasse kütusena tuleb. Mulle oleva info põhjal otsustasin vaktsineerimisest keelduda."