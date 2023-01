Noor tšehhitar üllatas maailma esikümnesse kuuluvat Kasatkinat

Noor tšehhitar oli 6:3, 6:7 (2), 6:3 üle Kasatkinast ning kukutas venelanna juba avaringis konkurentsist.

"Olen üllatunud, sest ma ei mänginud täna eriti hästi ja ootan põnevusega järgmist matši, sest atmosfäär oli suurepärane," sõnas Noskova. "See on minu jaoks suurepärane algus. Tahan lihtsalt endast parima anda, et saaksin Austraalia lahtisteks valmistuda."

Kaks tundi ja 31 minutit kestnud matšis lõid mõlemad naised kolm ässa. Noskova tegi ka neli topeltviga, Kasatkina mitte ühtegi. Tšehhitar võitis esimeselt servilt 61% punktidest (48/79), venelanna näitaja oli 53 (38/72).

Venelanna Veronika Kudermetova (WTA 9.) oli kindlalt 6:3, 6:0 üle ameeriklannast Amanda Anisimovast (WTA 23.).

Jelena Rõbakina (WTA 23.) alistas 5:7, 6:2, 6:3 ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 14.).