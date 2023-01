Pisarais Raducanu pidi Aucklandi turniiri vigastuse tõttu pooleli jätma

Raducanu (WTA 78.) võitis slovaki Viktoria Kuzmova (WTA 134.) vastu avaseti 6:0, aga väänas teises setis hüppeliigest ja kaotas selle 5:7. Teise seti lõpus pika meditsiinilise pausi võtnud pisarais Raducanu oli sunnitud pärast üht punkti otsustava seti mängimisest loobuma.

Unfortunately, Raducanu has withdrawn from the tournament due to injury ❤️‍ Thank you for the incredible play, Emma!

Congrats to Kuzmova who moves through to the quarter finals! #asbclassic #wta #tennis pic.twitter.com/EquRThki9b