Eestlased plaanivad startida Dakari rallil esmakordselt bagiga

Dakari-pääsme kindlustasid eestlased neljapäeval lõppenud Maroko kõrberallil, kus oma klassis tuldi kaheksandaks.

"Me ei ole seda veel väga suure kella külge pannud, sest midagi kindlat ei olnud. Eks meil oli vaja see kvalifikatsioon ära teha, et näha, kuidas olukord on ja asjad käivad," ütles Triisa, kes on Dakaril osalenud kaks korda, Meeru on startinud kolm korda, vahendab Postimees.

Tuntud krossimehed Triisa ja Meeru on võtnud sihiks startida Dakaril juba 31. detsembril, kuigi võidetud stardiõigus kehtiks ka mõnel järgmisel Dakaril.

Varem Euroopas ja Aafrikas ning hiljem Lõuna-Ameerikas peetud Dakari ralli toimub alates 2020. aastast Saudi Araabias. Aasta viimasel päeval algav 14 katsest koosnev mõõduvõtt kulmineerub 15. jaanuaril Jeddah's.