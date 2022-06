Kuldar Sikk stardib Dakari rallil

Sikk tegi autoralli MM-sarjas debüüdi 19 aasta eest ning sai esimese eestlasena seal kirja sada võistlust – neist lõviosa Urmo Aava (2003-09) ja Ott Tänaku (2010-12) kaardilugejana. Pärast viimaseid ametlikke starte tunamullu keskendus Sikk tööle Eesti Autospordi Liidu spordidirektorina.

Nüüd aga teeb paljunäinud 43-aastane rallimees karjääris kannapöörde, vahetades klassikalise ralliauto baja ehk maastikurallide vastu. Sikk kuulub koos leedulase Benediktas Vanagasega TOYOTA GAZOO Racing Baltics eratiimi ning nende võistlusautoks saab Toyota Hiluxist antud spordiala tarbeks ümber ehitatud masin.

Eesti publiku ette tulevad Vanagas ja Sikk üheskoos juba 14.-17. juulil, kui Rally Estonial täidetakse Hiluxiga ohutusauto ülesandeid. Uue meeskonna ametlik avalöök toimub FIA Euroopa karikavõistluste etapil 8.-10. juulil Itaalias. Augustis võisteldakse Ungari ja septembris Poola Bajal, kuid põhitähelepanu läheb legendaarseks Dakari ralliks valmistumisele, mis toimub 31. detsembrist 2022 kuni 15. jaanuarini 2023 Saudi Araabia liivas.

"Seljataha on jäänud pikk ja äge teekond paljude sõitjate kõrval. Aga ma pole endale ega teistele kordagi öelnud, et nüüd on spordiga kõik," lausus Sikk. "Vastavalt eale on ambitsioonid lihtsalt veidi muutunud. Ma ei ütleks, et olen vana kaardilugeja – aga noor ma ka enam pole."

"Olen alati mõelnud: Dakar on midagi sellist, mida tahaks proovida. Mul on läbi karjääri olnud piisavalt õnne, et huvitavad võimalused kipuvad ise minu juurde tulema. Nii ka seekord, kui Benediktas ühendust võttis. Kuna pere ja töö on kõige tähtsamad, arutasin kõik põhjalikult läbi ning andsin alles siis nõusoleku," sõnas kolme lapse isa. "Mullusel Saaremaa rallil sõitsime koos nullautos. Nende päevadega tekkis hea tunnetus, aga tibusid loeme 15. jaanuaril 2023!"

Vanagas on tõeliselt mitmekülgne autospordihunt – ta on kätt proovinud nii klassikalises rallis, off-road võistlustel kui ka ringrajasõidus. Dakari kõrbemaratonile läheb 45-aastane leedulane vastu juba üheksandat korda. Mulluse katsumuse lõpetas ta 12. kohaga, Baltikumi sõitjate aegade parim 11. koht pärineb 2019. aastast. Leedus on Dakari ralli üks vaadatumaid spordivõistlusi, meelitades telerite äärde 70% elanikest.

"Kuldar on tõeline proff, suure algustähega. Jah, Dakar pakub talle kindlasti palju uut, aga näeme järjest enam, kuidas klassikalisest rallist suundutakse edukalt maratonrallidele. Kuldari kogemustepagasit arvesse võttes ei kahtle ma, et ta kohaneb kiiresti," lausus Benediktas Vanagas. "Tema oskused, vilumus ja suhtumine paistsid selgelt välja ka eelmisel sügisel Saaremaa rallil."

Koos Sikuga teeb uue aasta alguses Dakari debüüdi aegade edukaim kaardilugeja, koos Sebastien Ogier'ga kaheksa korda autoralli maailmameistriks kroonitud Julien Ingrassia.

"Päevselge, et ees ootab senisega võrreldes hoopis erinev väljakutse. Sõita kaks nädalat järjest iga päev vähemalt 450 kilomeetrit täiesti ootamatutes oludes on sootuks teine lugu. Panen end valmis üheks suureks üllatuste jadaks. Aga just kõige enneolematu – ja mis seal salata, ka riskide – ületamine lõpuks niivõrd mõnusa enesetunde tekitabki. Olen äärmiselt põnevil!" sõnas Sikk.