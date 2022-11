Urvo Männama täidab Dakari rallil lapsepõlve unistuse

"Idee Dakari rallist tekkis mul juba ammu. Kunagi koolis ütlesin ühele õpetajale, et minust saab esimene eestlane, kes läheb autoga Dakari rallile. Teine suur idee oli, et olen esimene eestlane, kes sõidab autoga Everesti mäe otsa, aga see on veidi keerulisem plaan," rääkis Männama.

Männama valmistus Dakari ralliks kolm ja pool aastat. "Esimene aasta läks konsultatsioonidele, suhtlesin väga paljude erinevate meeskondade, tootjate ja teenusepakkujatega. Kuna loodetavasti tahame seda rohkem kui ühe korra teha, siis jõudsime järeldusele, et mõistlikum on kokku panna enda meeskond."

"Tegelikult tahtsime juba eelmisel aastal osaleda, aga paar kuud enne käisime Marokos võistlemas ja seal jäi mulle veidi hõre tunne sisse. Ma vist polnud tol hetkel valmis," lisas Männama.

Millised on Männama eesmärgid? "Esimene eesmärk oli rallile kohale jõuda. Nüüd on eesmärgiks lõpuni jõuda, sest ainult pooled osalejad sõidavad Dakari ralli lõpuni. Ühtlasi on meie eesmärgiks olla enda võistlusklassis kõige parem uustulnuk. Seda saab vaid korra saavutada, järgmine aasta enam ei saa."

Dakari ralli algab Saudi Araabias 31. detsembril ning 14-etapiline jõukatsumine lõppeb tuleva aasta 15. jaanuaril.