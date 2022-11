Kuldar Sikk: Dakari rallil on väga palju teadmatust

Maailma ühel raskeimal rallil panevad ennast proovile Urvo Männama kaardilugeja Risto Lepikuga ning Toomas Triisa Mart Meeruga. Debüüdi teeb kaardilugejana ka Kuldar Sikk.

Toomas Triisa võidutses viis aastat tagasi Dakari rallil mootorrataste Malle-Moto ehk mehhaanikuta võistlusklassis. Nüüd asub ta aga neljarattalise sõiduvahendi rooli. Kahe nädala jooksul sõidetakse iga päev päev vähemalt 450 kilomeetrit.

Klassikalise ralliauto vahetab maastikuralli vastu ka Kuldar Sikk. Dakari ralli debüüdi teeb ta leedulase Benediktas Vanagase kaardilugejana, kes on varem osalenud samal üritusel juba kümme korda. Paari uut võistlusautot esitleti teisipäeval Vilniuses.

"Aimdus on see, et ala on ikkagi täiesti teine võrreldes ralliga. Väga palju on teadmatust ja sa pead lugema hästi teed ja loodust ja kõike, mis seal ees ootab. Kui ralli puhul on väga selgelt aru saada, et me oleme legendi teinud ja täpselt kõik asjad kirjas, siis Dakari rallil on 1,5 kilomeetrit looklevat teed ja vaata ise, kuidas sa jõuad kõige paremini punktist A punkti B," iseloomustas Sikk Dakari rallit.