Triisa Dakari rallist: peame oma võimalusi targalt kasutama ja vigu vältima

"Võrreldes mootorratastega on sarnane ainult see teekond, mida tuleb läbida. Kõik muu on ikkagi kardinaalselt teistsugune. Meie jaoks on kõige suurem erinevus see, et oleme kahekesi koos - üks sõidab ja teine annab infot, kuhu peame sõitma. Info kokkupanemine oli ettevalmistuse kõige keerulisem osa," muljetas Triisa.

"Oleme pidanud õppima, kuidas neljarattaliste maailm üldse käib. Ralliks oleme valmistunud suve algusest alates. Lõpetasime hooaja viimasel MM-etapil Marokos, mida kutsutakse mini-Dakari ralliks. Seal saime ettekujutuse, milline võib võistlus välja näha," lisas Triisa.

Triisa spetsiaalne ralliauto on praegu Portugalis. "Hetkel on autost ainult raam alles, seda alles valmistatakse ette. Loodame, et järgmiseks esmaspäevaks on auto ilusti Prantsusmaal sadamas, et laevale laadida. Praegu oleme väga täpselt graafikus."

Lõppkoht on Triisale oluline. "Olen elu aeg olnud võidusõitja, seega tulemus on minu jaoks kindlasti tähtis. Enam-vähem teame võimalikke konkurente, sest Maroko MM-etapp näitas, kes on Dakari rallile tulemas. Kindlasti on mõni üllataja ka, keda me veel pole näinud. Meie jaoks on kõige keerulisem see, et meil pole neljarattalisega väga palju kogemusi. Peame oma võimalusi targalt kasutama ja vigu vältima."

Dakari ralli algab Saudi Araabias 31. detsembril ning 14-etapiline jõukatsumine lõppeb tuleva aasta 15. jaanuaril.