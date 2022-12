Venemaa sportlaste osalemine Pariisi olümpial on endiselt kahtluse all

Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängudel on endiselt kahtluse all ning lõplikku otsust selles küsimuses ei ole määratud.

Umbes 100 000 sportlast üle maailma üritab järgmise pooleteise aasta jooksul olümpiamängudele kvalifitseeruda ja lõpuks on oodata umbes 10 000 sportlast.

Endiselt on aga ebaselge, kas ja kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased nii kvalifikatsiooniprotsessis kui ka mängudel ise võistelda saavad.

"See nõuab täiendavaid konsultatsioone – need käivad ja kindlat kuupäeva ei ole," vastas Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach ROK-i täitevnõukogu koosoleku lõpus toimunud pressikonverentsil küsimusele, kas sellise otsuse tegemiseks on kuupäev olemas.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on paljud spordialaliidud Venemaa võistkondadel ja sportlastel keelanud võistlustel osaleda. Lisaks on ka sponsorid protestiks sõja vastu sportlastega lepingud lõpetanud.

"Pidime tegutsema vastuolus oma väärtustega" ütles Bach. "Mida me kunagi teha ei tahtnud, oli keelata sportlastel võistlustel osalemine ainult nende passide tõttu."

"Peame uurima viise, kuidas ületada see dilemma seoses sportlaste osalemisega ja tulla tagasi sportlike teenete, mitte poliitilise sekkumise juurde."

ROK kutsus üles rahvusvahelisi spordialaliite keelama Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlustel osaleda.

Kuigi Pariisi olümpiamängudele on mõnel spordialal kvalifikatsioonivõistlused juba peetud, korraldavad enamik spordialasid oma mandri- või ülemaailmsed kvalifikatsioonivõistlused järgmise 18 kuu jooksul.

2024. aasta olümpiamängude kavas on kokku 32 spordiala.