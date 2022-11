Casper Ruud võidutses meeste aastalõputurniiri avamängus

Tund ja 52 minutit kestnud matšis oli Ruud 7:6 (4), 6:4 parem Auger-Aliassimest. Kanadalane lõi lausa 14 ässa Ruudi nelja vastu, kuid tegi kolm topeltviga norralase ühe vastu.

Ruud võitis oma esimeselt servilt 75% punktidest ning teiselt 78%. Auger-Aliassime samad näitajad olid vastavalt 84 ja 57.

Norralasel oli matši jooksul kasutada vaid üks murdepall ja selle ta ka realiseeris.

"Felix on sel sügisel heas hoos olnud ja ma teadsin, et ta mängib hästi," ütles Ruud. "Teadsin, et kui tahan mõne oma grupi mehe vastu mingit võimalust saada, pean oma parimat mängu näitama ja täna suutsin seda teha," ütles Ruud.

Selle võiduga asus Ruud rohelist gruppi juhtima ning Auger-Aliassime langes viimaseks. Pühapäeval Eesti aja järgi kell 22.00 mängivad samas grupis ka hispaanlane Rafael Nadal (ATP 2.) ja ameeriklane Taylor Fritz (ATP 9.). Punane grupp alustab mängudega esmaspäeval.