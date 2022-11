Nadal ja Djokovic loositi finaalturniiril erinevatesse gruppidesse

Kuna maailma esireket, 19-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz pidi vigastuse tõttu hooaja ära lõpetama, on finaalturniiril kõrgeima paigutusega tema kaasmaalane Nadal.

Tänavu nii Austraalia kui Prantsusmaa lahtised võitnud maailma teine reket Nadal on varem ATP finaalturniiril kahel korral finaali jõudnud, aga võitu pole ta seni veel saanud.

Nadal loositi rohelisse alagruppi koos norralase Casper Ruudi (ATP 4.), kanadalase Felix Auger-Aliassime'i (ATP 6.) ja ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 9.).

Tänavu Wimbledoni võitnud Djokovic (ATP 8.) on sel korral seitsmendana asetatud. Djokovic jahib kuuendat finaalturniiri võitu, sellega kordaks ta Roger Federeri rekordit. Djokovic loositi punasesse alagruppi koos kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 3.) ning neutraalse lipu all mängivate venelaste Daniil Medvedevi (ATP 5.) ja Andrei Rubljoviga (ATP 7.). Neist Tsitsipas ja Medvedev on lisaks Djokovicile tänavustest võistlejatest ainsad, kes on varem finaalturniiri võitnud.

Enda debüüdi teevad aastalõputurniiril Auger-Aliassime ja Fritz. Pühapäeval on võistlustules roheline grupp, avamängus lähevad vastamisi Ruud ja Auger-Aliassime ning viimases mängus Nadal ja Fritz.

Mõlema alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali, võitja selgub 20. novembril.

Lisaks karikale on aga mängus ka maailma edetabeli esikoht. Kui Tsitsipas suudab teist korda finaalturniiri võita ja teha seda mängugi kaotamata, tõuseb ta esimest korda edetabelis esimeseks. Kui aga Tsitsipas kõiki mänge ei võida, võib esikohale naasta Nadal.

Nadal kerkiks taas esireketiks turniirivõiduga. Juhul kui Tsitsipas siiski turniiri võidab, aga kaotab alagrupis mõne mängu, jätab see samuti Nadalile ukse lahti – kui hispaanlane võidab kõik enda alagrupimängud ja jõuab finaali, tõuseb ta selle tulemusest hoolimata esimeseks.

Kui ükski neist stsenaariumitest aset ei leia, lõpetab aasta edetabeli esikohal Alcaraz.