Nabi pisaraid pühkides: ma ei suutnud Tokyo olümpiat vaadata

"Millest alustada? Kui sind tõmmatakse olukorda, kus sa ei tea mitte midagi, siis saad šoki. Seejärel üritad üldse aru saada, millise keelatud ainega on tegemist ja hakkad otsima inimesi, kes oskaksid sind aidata. Niimoodi hakkadki seda olukorda lahendama. Kui ma selle kõne sain, siis ma teadsin, mis tulema hakkab," meenutas Nabi dopingujuhtumi algust. "Aga ma teadsin ka seda, et ma pole mitte kunagi midagi sellist teinud ega mõelnud teha. Ma võin seda käsi südamel öelda. Mitte kunagi."

"Väga valus on sellises olukorras olla, kui sa tead, et sa pole keelatud aineid tarvitanud ja oled alati ausate põhimõtete järgi käitunud. Aga järsku tuleb positiivne näit ja siis hakkad seda lahkama. Otsid eksperdid, kes oskavad sind sel teemal aidata. Saime kokku väga professionaalsed eksperdid ja nõuandjad, kellega koos tegime väga head tööd," tõdes kahekordne maailmameister.

CAS jättis siiski möödunud nädalal jõusse maadlejale määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid lisas, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa petturiks või keelatud ainete tarvitajaks nimetada. Otsuse jõusse jäämist mõjutas enim asjaolu, et Nabi meeskond ei suutnud letrosooli ehk keelatud aine allikat tuvastada.

"Ma tean kui totter see välja näeb. Oleme teinud kõik, et minu süütust tõestada, aga allikat pole tuvastatud. Kujuta ette, mis suurus on üks gramm. Ühes grammis on miljard nanogrammi. Minu organismist leiti 0,6 nanogrammi ehk mitte isegi ühte nanogrammi," selgitas Nabi.

"Minu juhtum pole midagi sellist, et kunagi oli minu organismis palju letrosooli ja testi andmise hetkel oli see vaid jääknähuna alles," rõhutas Nabi. "On ka võimalus, et praegused testid on nii tundlikud, et juhuslikust kokkupuutest, kust iganes see ka tuli, võttis tundlik test ainest kinni."

Heiki Nabi saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Mattias Markus Kangur/ERR

Nabi sõnul pole kõik dopingulaborid ühtse tasemega. "Mõni labor võtab proovist välja 0,4 kuni 0,6 nanogrammi, aga mõni teine võib võtta alates 20 nanogrammist. Kui minu proov oleks mõnda teise laborisse läinud, siis poleks proovist midagi välja tulnud," arutles Nabi.

Nabi kaitsjad esitasid CAS-ile neli võimalikku stsenaariumit, kuidas võis keelatud aine letrosool maadleja organismi sattuda. Nendeks olid saastunud kalkuniliha või saastunud veisemaks, higi või sülje ülekandumine dopingupatuselt sparringupartnerilt ning ka võimalus, et keelatud aine sattus Nabi organismi jõusaalis saastunud pindadelt või varustuselt.

"Kuna me ei tea sellest ainest midagi, siis oleme üritanud erinevate ekspertide abil leida selgitusi, kuidas ma võisin teatud ajavahemikus letrosooliga kokku puutuda. See on ainus, mida saime teha," märkis Nabi. "Minu arvates on CAS-i otsus vale, sest sportlased pannakse olukorda, kus nad peavad võimalikult leebe karistuse saamiseks mõtlema välja loo, mis on piisavalt usutav. Kas see on õige tee, mida mööda minna? Minu arvates mitte."

Tartu Ülikooli kriminoloogiaprofessor Jaan Ginteri hinnangul ei saanud CAS Nabi võistluskeeldu tühistada, sest sellisel juhul oleks loodud pretsedent kogu dopinguvastases võitluses. Maadleja loodab Šveitsi ülemkohtus pretsedenti siiski luua.

"Edasikaebamise mõte pole see, et CAS-i otsus pole meie jaoks piisavalt hea. Minu otsusega on lõpplahendus olemas. Olles seda kadalippu läbinud, leian, et on niivõrd vale panna sportlane minu olukorda. Teha kõik see töö ja vaev ära, esitada tõendid ja siis öeldakse, et oled süütu, aga kuna allikat pole, siis peame sind süüdi mõistma. See pole õige," leidis Nabi. "Soovitaksin järgmisele sellises olukorras olevale sportlasele, et kui tahad CAS-is oma süütust tõestada, siis ära hea taustaloota mine, sest kui sul pole head lugu, saad võistluskeelu."

Heiki Nabi saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Mattias Markus Kangur/ERR

Päev pärast positiivse dopinguproovi avalikuks saamist peatas Eesti olümpiakomitee Nabile ja tema treeneritele toetusraha maksmise. Nabi sõnul oli see kogu protsessi üks kõige raskemaid momente.

"Kõik spordiinstantsid ja see süsteem, kes mind tegelikult teadis, keeras mulle selja. Mind ei tahetud tunda ega kutsutud laua taha istuma. Et tule EOK-sse ja ütle meile näkku, et sa pole seda teinud. See oli karm elu õppetund. Ma ei oodanud, et "Heiki on kangelane ja jätke ta rahule". Ootasin lihtsalt neutraalset suhtumist. Esimese päeva või tundidega ei saa sellist otsust teha," nentis ta.

"Ma polnud täiesti üksi. Mul olid sõbrad ja maadlusliit, kes võtsid pärast minuga vestlemist kogu olukorda nii, et tegemist on jamaga ja aitame sul seda lahendada. Peaksime laiemalt mõtlema ka selle peale, et meil oleks peas teatud valmisolek või arusaam, et kõik sportlased, kes positiivse näidu annavad, pole halvad sportlased," lisas Nabi.

Maadlejale on enim pettumust valmistanud läbisaamine Eesti antidopinguga. "Tunnen kahtlustavat suhtumist kõige rohkem Eesti antidopingu poolt. Ütlesin, et olen valmis tegema kõike, et enda süütust tõestada, aga mind takistati. On selline reegel, et kui tahan WADA akrediteeritud laborist näiteks karvatesti tellida, saab seda teha ainult Eesti antidoping. Otse ei saa pöörduda. Aga nad keeldusid mitmest testist, sealhulgas karvade ja toidulisandite testist. Nad nimetasid neid mittepädevateks tõenditeks, kuigi Kreischa labori juht on öelnud, et need testid on pädevad tõendid."

Nabi ei tea, miks Eesti antidoping polnud valmis teste tellima: "Seda peab teiselt poolelt küsima. Saan aru, et Eesti antidoping tahtis teha head tööd, aga see pole minu arvates korrektne lähenemine. Üks antidopingu tööpõhimõte on ka sportlast kaitsta ja aidata."

Juuksekarvade testi sai Nabi tänu Kreischa labori juhile siiski tehtud. "Letrosool salvestub karvadesse. Kuna Eesti antidoping meid ei aidanud, soovitati meile eksperte, kelle tulemusi CAS tõendina arvestab. Ja sellest testist ei leitud midagi, see oli ka väga selgelt CAS-i otsuses kirjas," ütles Nabi. "Need tõendid esitati ka Eesti distsiplinaarkolleegiumile, kes otsustas vähem kui poole tunniga, et kaheaastane keeld jääb siiski jõusse."

Heiki Nabi saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Mattias Markus Kangur/ERR

Dopingujuhtum on mõjutanud ka Nabi isiklikku elu. "Meediast tundub, et ainult mina tegelen sellega, aga tegelikult peavad ka minu lähedased seda läbi elama. Eglel (abikaasa - toim) on kindlasti seetõttu ära jäänud tööalaseid kohustusi, sest teine osapool on jõudnud järeldusele, et nemad ei taha dopingutarvitajaga koostööd teha. Oleme saanud ka palju negatiivseid kirju, aga sellele ei saa tähelepanu pöörata, tuleb edasi liikuda. Perekond ja lapsed annavad jõudu."

Praeguseks tegeleb Nabi maadluse asemel kinnisvara äriga. "Ettevõtjast sõbrad pakkusid välja ja kuna endal oli ka huvi, siis hakkasin tegelema. Varsti täitub aasta," avaldas ta.

Eelmisel aastal toimunud Tokyo olümpiamänge 2012. aasta olümpiahõbe ei vaadanud. "Läksime olümpia ajal reisile, et ei peaks seda vaatama. Ma ei suutnud seda vaadata, sest kui oled terve elu näinud vaeva, et olümpiale saada ja esimest korda läbi MM-i ja see võetakse ära..." sõnas Nabi pisarsilmi. "Armastan sporti juba lapsest saadik ja see on mind terve elu saatnud. Seni, kuni positiivne näit tuli. Ma olin valmistumas millekski suureks, aga see võeti minult ära."

Poole aasta pärast lõppeb maadleja võistluskeeld, kuid ta pole veel valmis matile astuma. "Raske on sisemiselt põleda, kui oled keelu all ja ei saa midagi teha. Võistlustulle naasmisega on õnneks aega, aga enne pean ma õige tunde leidma, siis võib-olla vaatame kalendrile peale. Ma ei saa praegu öelda midagi sellist, milles ma täiesti kindel pole. Praegu on vaja õiglust ja headust, siis on kõik hästi," lõpetas Nabi.