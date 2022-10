Maadlusliidu president: paljud asjad jäävad minu jaoks mõistatuseks

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) jättis jõusse kreeka-rooma maadlejale Heiki Nabile määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks.

"Esiteks ei ole ma jurist ja seetõttu jäävad paljud asjad minu jaoks mõistatuseks. Ühest küljest ütleb otsus, et Nabi jäi süüdi, aga teisest küljest, et sportlane pole patustanud," kommenteeris maadlusliidu president Jaanus Paeväli otsust Delfile.

"Ma ei tea, kas see on peen juriidiline nüanss, mida taipavad ainult juristid. Öeldi, et tegemist on juhusliku saastumisega, mistõttu ei saa teda teadlikuks dopingu tarvitajaks nimetada. Samas karistust ei muudetud. Võta siis näpust."

"See CAS-i otsus venis nagu ta venis, aga Heiki peab ise otsustama, kuidas ja mida ta edasi teeb," jätkas Paeväli. "Kui ta nüüd veebruaris [tegelikult lõppeb võistluskeeld 19. märtsil - ERR] tahab tervele maailmale tõestada, et on "maailma-Heiki", siis oleks maadlusliit selle üle ainult rõõmus. Aga kui Heiki ütleb, et nüüd lähevad ketsid nurka, siis oleks meie poolt talle tugev käepigistus ja õlalepatsutus."