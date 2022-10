Henn Vallimäe: meid CAS-i otsus ei üllata

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) jättis jõusse kreeka-rooma maadlejale Heiki Nabile määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks.

CAS edastas sportlasele otsuse, mille kohaselt sattus üliväike kogus letrosooli Nabi organismi küll juhuslikult, kuid varasemale praktikale tuginedes jäetakse määratud kaheaastane võistluskeeld siiski jõusse.

"Meid see otsus ei üllata. Me arvasimegi, et see nii läheb, sest meie sõnum Heiki Nabile oli see, et ainult hüpoteetiliste variantidega väljatulek ei ole kindlasti see, millega saaks karistust vähendada," kommenteeris Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ERR-ile.

"CAS-i kohtulaua taga ei tekkinud ühtegi reaalset tõendit, mille alusel võiks arvata, et sportlane suudab tõendada seda, kuidas aine tema organismi sattus. See on meie arust põhjus, miks otsust ei muudetud. Et aine kogus oli väike ja see kõik on juhuslik - sellega on paneel nõus."

Vallimäe tõi välja, et spordikohtu otsus on tegelikult alles kooskõlastamise faasis. "Nii meie poolel kui ka sportlasel on õigus taotleda mingite tundlike punktide konfidentsiaalseks kuulutamist. Me oleme veidi üllatunud, et otsusega tuldi enne välja kui CAS ametlikult."

"Aga kui nii kaugele asi läks, siis peame mõne sõnaga kommenteerima," jätkas Vallimäe. "Aga ametliku kommentaari annaks siis, kui CAS on tulnud välja lõpliku tekstiga."

Rahvusvaheline Spordikohus peaks otsuse ametlikult välja kuulutama veel oktoobri jooksul. "Otsuse sisu ei muudeta, aga mõningaid punkte võidakse mitte avaldada. Neid punkte on päris mitusada - see on päris tõsine lugemine.

Heiki Nabi võistluskeeld lõppeb järgmise aasta märtsi keskpaigas.