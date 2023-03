Nabi tahab jõuda Pariisi OM-ile: põhi on olemas, aga pean tööle hakkama

Heiki Nabile määratud kaheaastane võistluskeeld lõppes pühapäeval ning kreeka-rooma maadleja andis teada, et on otsustanud võistlusspordiga jätkata ja pürgida Pariisi olümpiale.

Kahekordne maailmameister ja Londoni olümpiahõbe Heiki Nabi andis 2021. aasta veebruaris võistlusvälise dopingukontrolli käigus proovi, mis sisaldas halva analüütilise leiuna keelatud ainet letrosooli. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras seepeale Nabile kaheaastase võistluskeelu.

Mullu oktoobris jättis spordiarbitraaž CAS võistluskeelu jõusse, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks. Nabi kaebas seejärel rahvusvahelise spordikohtu otsuse edasi Šveitsi föderaalsesse ülemkohtusse ega välistanud siis ka seda, et võib võistluskeelust vabanedes tippspordis jätkata.

"Šveitsi ülemkohtu otsus oli edasine võitlus suurema eesmärgi nimel, mitte enam minu juhtum: minu juhtum sai ju CAS-iga lahenduse ja loomulikult oleksin tahtnud, et keeld oleks maha võetud. Põhjus, miks seda ei tehtud, oli, et ma ei suutnud tõestada, kust see tuli. Lootsime, et kohtumõistmine võiks muutuda õiglasemaks ja paremaks," rääkis Nabi pühapäeval ERR-i spordisaates.

Sel nädalal Nabi võistluskeeld lõppes ning maadleja kinnitaski pühapäeval, et kavatseb sportlaskarjääri jätkata.

"Kui juhtus see halb olukord, ei olnud ma mõelnud, et hakkan karjääri lõpetama. Olin olümpiamängudele minemas ja sinna ka pileti lunastanud. Mul on veel tahtmine ennast proovile panna, ennast matil tõestada," kinnitas Nabi. "Loomulikult: ma pole kunagi olnud poolteist-kaks aastat tippspordist eemal. Ma pole saanud selle pika aja jooksul konkurente tunda, ma ei tea, kus ma praegu asun. Esimene laager kuu lõpus annab pildi, mis seis on. Siis saaks teada, kuidas ja mida teha."

"Trenni sain ikka teha, saali polnud keelatud minna. Tegin jõutreeninguid, hoidsin ennast füüsiliselt heal tasemel. Loomulikult on maadlustase kõvasti madalam. Et maadluses olla hea, on vaja häid partnereid, aga häid partnereid pole mul selle aja jooksul olnud. Seal on kindlasti palju vajakajäämisi. Samas on kogemus olemas: kui suudad terve olla ja oma vormi tõsta, on võimalik maadluspool saada palju paremaks. Lootust on," tõdes Nabi.

Nabi on välja öelnud, et tema eesmärk on jõuda Pariisi olümpiale, mis toimub juba järgmisel suvel. OM-kohta asub ta püüdma Serbia MM-il poole aasta pärast. Kas seda aega on maadleja enda arvates vähe või käib maadlustunnetuse taastamine ruttu?

"Põhi on olemas, aga suur ja oluline koht on see, kuidas keha pärast seda pausi koormusi kannatab. Õnneks on minu maadlusstiil selline, mis ei ole ohtlik. Kui ma oleks heitja, et rinnad läheks kohe kokku, oleks tõenäosus, et vigastus tuleb, suhteliselt suur. Minu stiil on vastast väsitav. Kui terve olla ja keha koormust kannatab, võiks jõuda heasse vormi. See on praegu kõik alles oletus, pean tööle hakkama: suuri sõnu on hea öelda, aga tegelikult on vaja tööd teha," lõpetas Nabi.