Nabi: muidugi on kahju, et otsus oli selline

"Olen praegu töökeskkonnas, pean mõtlema ja osapooltega läbi rääkima. Kuid muidugi on kahju, et otsus oli selline. Peale CAS-i otsust mõtlesime, kas ja kuidas edasi. Nüüd peame sama tegema," ütles Nabi Delfile ja Eesti Päevalehele.

Nabi andis 2021. aasta veebruaris võistlusvälise dopingukontrolli käigus proovi, mis sisaldas halva analüütilise leiuna keelatud ainet letrosooli. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras seepeale Nabile kaheaastase võistluskeelu.

Mullu oktoobris jättis CAS võistluskeelu jõusse, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks. Nabi kaebas seejärel rahvusvahelise spordikohtu otsuse edasi Šveitsi föderaalsesse ülemkohtusse ega välistanud siis ka seda, et võib võistluskeelust vabanedes tippspordis jätkata.

Kolmapäeval teatas EADSE, et Šveitsi ülemkohus jättis Nabi kaebuse rahuldamata.

"Loomulikult lootsin, et asi laheneb õiglaselt ja läheb paremaks. Kuid ei läinud," ütles Nabi, kes konkreetseid siht tulevikuks pole sättinud. "Ausalt öeldes pole Pariisi olümpiale veel mõelnud, vaid olen teinud teisi asju. Üks põhjus on seegi, et asjad on veninud. Praegu olen jätkanud oma graafikus, kus teen igapäevaselt trenni ja tööd."