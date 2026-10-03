VAATA OTSE | Eesti läks poolajapausile üheväravalise eduga

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab Rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari.

Eesti koondise peatreener Jürgen Henn teatas reedel pressikonverentsil, et esiväravavaht Karl Jakob Hein vigastas reie lähendajalihast. Laupäevases mängus asendab teda Matvei Igonen.

Eesti alustas mängu tempokalt ning sai juba viiendal minutil suurepärase võimaluse, kui Mattias Käit sai vastase karistusalas palli. Väravavaht tõrjus küll Käidi madala löögi, aga jätkuolukorras jõudis pall Rasmus Peetsoni jalale, kes kõmmutas selle rikošetiga väravasse.

Vaid mõni minut hiljem sai hea võimaluse ka Maksim Paskotši, kes sai Patrik Kristalilt filigraanse kannasöödu. Tema löök siiski ebaõnnestus. Järgneva veerandtunni jooksul dikteerisid mängutempot pigem aga külalised, kes jõudsid mitmel korral ka Eesti väravani, kuid realiseerida ei suutnud. Esimese pooltunni täitudes haarasid eestlased aga uuesti initsiatiivi, kuid väravalisa ei sündinud ning poolajapausile mindi võõrustaja 1:0 eduseisul.

"Suutsime saada kiirelt [värava] kätte, oli paar head momenti veel. Ütlesin enne mängu, et see mäng käib lainetega: kord nemad, kord meie. Nüüd ongi oluline, et me jätkaks oma asja peale surumist ja keeraks seda kruvi," sõnas koondise abitreener Joel Indermitte poolajal. "Kui suudame seda teha, siis tekib neil ka rohkem auke, mida karistada."

Enne mängu:

Eesti koondis viigistas Rahvuste liiga kahes esimeses kohtumises võõrsil Islandi (1:1) ja Bulgaariaga (0:0). Luksemburg võitis võõral väljakul Bulgaariat (2:1), aga kaotas kodumurul Islandile (0:3). "Meeskond, kes tahab palliga mängida. Vahel nad on ka liiga julged, peame olema kompaktsed ja oma mängu peale suruma," iseloomustas poolkaitsja Kevor Palumets laupäevast vastast.

Viigimängud Islandi ja Bulgaaria vastu on Eesti koondisele andnud positiivset emotsiooni, kuid pilvedesse ei ole keegi tõusnud, sest peatreeneri sõnul on võit alati tiimi eesmärk. "Igaks mänguks, isegi kui läheme Itaalia vastu mängima, siis plaan lõpuks treenerite peas on, kuidas see mäng lõpuks võita. See on alati. Vähemalt minul on niimoodi," sõnas peatreener Jürgen Henn. "Tahame sellega jätkata. Mida meie veel treeneritena saame teha, luua paremaid võimalusi ja aidata mängijaid veel parematesse positsioonidesse."

Eesti koondise mängupäeva koosseisust jäid sel korral välja Sander Alamaa, Tanel Tammik ja haigestunud Martin Miller. Luksemburg peab laupäeval hakkama saama ilma oma kapteni ja rekordinternatsionaali Laurent Jansita. Samuti jääb kõrvale Danel Sinani, kes on 16 väravaga Luksemburgi läbi aegade paremuselt kolmas väravakütt.

Eesti ja Luksemburg on varasemalt omavahel kohtunud kolmel korral, kuid viimati 21 aastat tagasi. Nendest mängudest on Eestil kirjas kaks võitu ja üks viik.

Tänase mängu kohtunikud tulevad Poolast. Peakohtunik on Pawel Raczkowski, keda abistavad äärtel Marcin Boniek ja Bartosz Heinig. Neljas kohtunik on Patryk Gryckiewicz ning videoruumis jälgivad toimuvat Pawel Pskit ja tema abiline Piotr Urban.

Eesti koosseis mänguks Luksemburgiga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 49/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 106/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 68/4

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 45/0

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 42/2

23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 27/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 22/0

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 17/1

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

5 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 10/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 68/11

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 37/0

8 Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 26/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 23/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 16/0

15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 22/2

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 7/1

17 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 4/0

Peatreener: Jürgen Henn

Luksemburgi koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Anthony Moris (29.04.1990) – Al Khaleej (KSA) 84/0

12 Tiago Pereira (07.04.2006) – La Louvière (BEL) 8/0

23 Tim Kips (01.11.2000) – 1. FC Phönix Lübeck (GER) 0/0

Kaitsjad

13 Dirk Carlson (01.04.1998) – Dinamo Batumi (GEO) 75/0

3 Enes Mahmutović (22.05.1997) – Dinamo Batumi (GEO) 46/0

22 Marvin Martins (17.02.1995) – FK Liepaja (LVA) 42/3

5 Vahid Selimović (03.04.1997) – Iberia 1999 (GEO) 15/1

2 Eldin Dzogović (08.06.2003) – 1. FC Magdeburg (GER) 13/0

20 Miguel Gonçalves (18.08.2004) – Fortuna Düsseldorf (GER) 3/0

18 Sofiane Ikene (27.02.2005) – Rot-Weiss Erfurt (GER) 2/0

Poolkaitsjad

16 Leandro Barreiro (03.01.2000) – SL Benfica (POR) 75/3

4 Florian Bohnert (09.11.1997) – FC Hansa Rostock (GER) 65/1

21 Sébastien Thill (22.12.1993) – FC Differdange 03 48/2

19 Mathias Olesen (21.03.2001) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 41/2

6 Tomás Moreira Cruz (26.06.2005) – Bodrum F.K. (TUR) 18/1

10 Timothé Rupil (12.06.2003) – Helsingborgs IF (SWE) 14/0

8 Enzo Duarte dos Santos (28.01.2009) – Borussia Dortmund (GER) 6/0

14 Eric Veiga (18.02.1997) – FC Atert Bissen 10/0

17 Hamza Kadamani (13.09.2009) – FC Metz (FRA) 4/0

15 Omar Natami (15.12.1998) – FC Una Strassen 1/0

Ründajad

11 Vincent Thill (04.02.2000) – SV Waldhof Mannheim (GER) 63/6

7 Aiman Dardari (21.03.2005) – Rot-Weiss Essen (GER) 15/1

9 Jayson Videira (17.02.2005) – 1. FSV Mainz 05 II (GER) 5/0

Peatreener: Jeff Strasser