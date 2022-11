Port: väga ebatõenäoline, et Šveitsi ülemkohus Nabi kaebuse rahuldab

Tallinna ülikooli spordibioloogia professori Kristjan Porti sõnul on ebatõenäoline, et rahvusvahelise spordikohtu otsuse edasi kaevanud maadlejat Heiki Nabi Šveitsi ülemkohtus edu saadab.

Eelmise nädala teisipäeval jättis rahvusvaheline spordikohus CAS jõusse Nabile määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid tõi otsuses välja, et eestlane on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks. Neljapäevasel pressikonverentsil ütles Nabi, et kavatseb otsuse edasi kaevata Šveitsi ülemkohtusse.

"See on huvitav nüanss, mis otsusele lisatakse ja see võimaldab erinevaid tõlgendusi," rääkis Port CAS-i poolt lisatud täiendusest "Ringvaates". "Alati saame rääkida, et kõik sportlased on kahetsusväärses olukorras, kuna nad on paljudele ideaalid. Kui seda otsust veel paar sõna edasi lugeda, ütleb otsus, et ükski tõend seda ei toeta."

Nabi ja tema kaitsjad esitasid CAS-ile neli võimalikku stsenaariumit, kuidas võis keelatud aine letrosool maadleja organismi sattuda. Nendeks olid saastunud kalkuniliha või saastunud veisemaks, higi või sülje ülekandumine dopingupatuselt sparringupartnerilt ning ka võimalus, et keelatud aine sattus Nabi organismi jõusaalis saastunud pindadelt või varustuselt.

"Põhimõtteliselt on kõik nende poolt esitatud argumendid rajatud sellele, et see on võimalik," tõdes Port. "Maailmas on väga paljud asjad võimalikud. Nüüd kaaludes, kas need tõendid toetavad võimalikkust, leiab kohus, et need tõendid ei ole piisavad. Kohus ei otsigi nii palju tõde, vaid võrdleb tõendeid: millised tõendid on usutavamad."

"Antud juhul öeldakse, et kui sa oled sportlane, lasub sinul ainuvastutus, millega kaasneb muuhulgas see, et sa võid sattuda ebaõiglasesse olukorda, aga sul on alati õigus demonstreerida, et sul ei ole süüd olnud. Üks asi on tahte olemasolek - ma olen tahtnud halba teha -, aga teine on see, et ma pole oma toidust ega muust piisavalt tähelepanelikult hoolinud."

"Ausalt öeldes, me ju ei tea, mispärast see aine jõudis Heiki Nabi organismi. Kohus lisas argumentatsiooni veel lause, et nad ei tea, kas see on tema kontrolli all olnud või mitte," ütles Port.

Port peab väga ebatõenäoliseks võimalust, et edasikaebamise järel otsus ümber vaadatakse. "Šveitsi ülemkohus ei käsitle spordiarbitraaži õigusprotsessi olemust või loogikat ega ka seda, mida Heiki Nabi väidab, kui tahab ümber lükata selle eelduse, et sportlane peab näitama, et ta pole süüdi olnud. Seal lahendatakse vaid, kas kohtuprotsessis on tehtud mingeid vigu. Kui protsessi käigus on tehtud mingeid vigu, aetakse see protsess tagasi. Kui astud eraõiguslikku spordiruumi, teedki lepingu, et nende reeglite alusel mina võistlen. Seda on seni vastavalt maailma standarditele aktsepteeritud," rääkis Port.

Küll loodab Port, et Nabi jätkab võistlemist ka tulevikus. "Ma loodan küll, et Heiki Nabi võtab ennast kokku. Ta on minu arvates tore ja tahtejõuline sportlane. Ta on seni väga edukas olnud, see ju tõestab ka midagi inimese sisust. Sõltumata sellest, kas taust on halvamaitseline või mitte, hindan inimesi, kes suudavad ka halvast olukorrast välja tulla," lõpetas ta.