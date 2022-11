Heiki Nabi kaebab CAS-i otsuse edasi Šveitsi ülemkohtusse

"Loen CAS-i teatest välja, et kui oled aus sportlane, aga kui organismist leitakse kas või nanokogus keelatud ainet, siis on see sinu ja ainult sinu probleem. Ka siis, kui sa ei oska aimatagi, kuidas kogus on sinu kehasse sattunud ja sa oled teinud kõikvõimaliku, et see välja selgitada," lausus Nabi neljapäevasel pressikonverentsil.

"Ma ei pea seda õiglaseks ja õigeks. Jah, minu hea nimi on taastatud, aga mu pere ja lähedased sõbrad on innustanud mind võtma ette veel üht võitlust. See on võitlus, mida olen otsustanud pidada nii enda kui ka nende sportlaste nimel, kes võivad tulevikus sattuda sarnasesse olukorda sama ebaõiglaselt."

"Ma olen otsustanud kaevata CAS-i otsuse edasi Šveitsi föderaalsesse ülemkohtusse," lausus Nabi. "Eesmärk on luua pretsedent, mis lubaks tühistada otsuse reegleid rikkunud sportlaste osas ka siis, kui ta ei suuda tuvastada juhusliku saastumise allikat."

Sportlaskarjääri jätkamise osas lubas Nabi anda täpsema vastuse kevadel, kui võistluskeeld on läbi. "Ütlen ausalt, et soov tulla tagasi tippsporti ja võidelda olümpiamedali eest, mille vahepealsed sündmused on mult röövinud, on minus endiselt olemas," sõnas Nabi.

"Kuna täna kehtivate reeglite ja praktika tulemusel jääb võistluskeeld jõusse, siis tundub mulle kõige õigem karjääri jätkamise teemal pikemalt mitte peatuda. Kavatsen otsusest teada anda järgmisel kevadel, kui keeld on lõppenud."

Nabi advokaadi Paul Kerese teatel on otsus vastuolus riigi avaliku korraga. "Šveitsi advokaadid leidsid, et lahend, millega CAS ütleb, et sportlane pole midagi valesti teinud ja pole milleski süüdi ning on ohver – samas lahendis jäetakse kehtima tema kaheaastane karistus," lausus Keres. "Nende sõnul on see vastuolus Šveitsi avaliku korraga."

"Teine põhjus on see, et Heikit on võrreldes teiste rahvusvaheliste sportlastega diskrimineeritud, sest temal on kohustus CAS-i menetluse kulud hüvitada. See on meie silmis ebaõiglane ja põhjendamata," lisas jurist. "Arbitraažimaks on 40 000 Šveitsi franki."

"Seal on absurdsus see, et rahvusvahelise tasemega sportlased saavad vaidlustada dopinguotsuseid ainult CAS-i. Need, kes saavad karistada rahvusvahelise organisatsiooni poolt, saavad vaidlustada tasuta. Need, keda karistab riiklik antidoping, peavad maksma seda maksu."

Enne pressikonverentsi:

Teatavasti sai Nabi hiljuti CAS-ilt otsuse, mis jättis jõusse talle määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid lisas, et Nabi on ohver ning teda ei saa nimetada keelatud ainete tarvitajaks.

Heiki Nabi andis enam kui poolteist aastat tagasi võistlusvälise dopingukontrolli käigus proovi, mis sisaldas halva analüütilise leiuna keelatud ainet letrosooli. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras seepeale Nabile kaheaastase võistluskeelu.