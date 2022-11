Nabi ei välista karjääri jätkamist: tippspordi pisik ei ole minust kadunud

"Mina ei saa sporditegemise mõttes midagi rohkem teha kui iseennast treenida ja oodata karistuse lõppemist," rääkis Nabi pärast neljapäevast pressikonverentsi ERR-ile. "Nii palju saan vähemalt heameelt tunda selle üle, et CAS on meie tööga olnud ühel nõul, et ma ei ole olnud halb sportlane ega keelatud ainete tarvitaja. See pakub rõõmu. Mis edasi saab, on raske öelda: kas võetakse menetlusse ja nii edasi. Loodan, et läheb hästi ja see loob pretsedendi."

"Mina käin seda teed siiamaani. See on väga raske ja ääretult ebaõiglane," tõdes Nabi. "Võib-olla selle tõttu, et me sellega edasi läheme, on järgmisel sellesse olukorda sattuval sportlasel võimalik saada paremini hakkama. Seda on raske ja valus läbi teha. Ausad sportlased ei peaks nii raskelt kannatama."

Nabi ei ole veel teinud otsust, kas jätkab tippspordiga või mitte. "Tulemuse saavutamine nõuab meeletult suurt tööd, head plaani, head tervist. Täna on seda raske hinnata. Jätaks selle [otsuse tegemise] ikkagi aega, kus on keeld läbi ja saan vabalt toimetada. Tippspordi pisik ja soov on mul ikkagi sees, see ei ole kadunud," kinnitas Londoni olümpiahõbe.