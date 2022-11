Sparta spordiklubi: Heiki Nabi ja Paul Keres on esitanud valeväiteid

Sparta Spordiseltsi juhatuse liige Mart Kajari kinnitusel on Sparta spordiklubi vastupidiselt vandeadvokaat Paul Kerese väidetele andnud Heiki Nabile kõik tema poolt küsitud külastuste logid, letrosool ei saanud Nabi organismi jõuda spordiklubi seadmetest, ühtegi narkojõuku politsei Spartas treenimas tuvastanud ei ole ning Dimitri Uiba ei ole Sparta klient.

"Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu liige Kristjan Port kinnitas Delfis üheselt: et aine oleks mingi seadme või higi kaudu tekkinud, see sai ümber lükatud," rääkis Mart Kajari. "Enesekaitse eesmärgil väljendatud mõtete ebatõesust on Heiki Nabi mulle kui spordiklubi esindajale üheselt tunnistanud ning teinud seda ka avalikult."

"Kahjuks ei ole tema advokaat Paul Keres mõistnud, et spordiklubi maine kahjustamine oma kaitsealuse esindamisel valeväidete esitamisega on samuti kuritegu," lausus Mart Kajari. "Ootame nii Nabilt kui ka tema advokaadilt Paul Kereselt eetilist ja ausat käitumist nii kohtus, avalikkuses kui ka spordisaalis."

Mart Kajari lisas, et spordiklubi maine kahjustamine valede enesekaitsesüüdistustega on Spartale vastuvõetamatu ning kahjustab nii spordiklubi kui ka avalikkuse silmis olulisel määral nii sportlase kui ka tema advokaadi mainet.