Lajal Prantsusmaal Challengeri põhiturniirile ei pääsenud

Lajal kohtus Brestis 22-aastase Kasahstani tennisisti Beibit Žukajeviga (ATP 332.) ja kaotas 4:6, 6:7, vahendab tennisnet.ee. Žukajev paistis tänavu silma kodumaal Astanas juulikuus peetud turniiridel, kus ta jõudis finaali nii M25 ITF-i turniiril kui M80 Challengeril. Samas ei ole Žukajev võitnud karjääri jooksul ühtki ITF-i turniiri.

Pühapäevases mängus oli kvalifikatsioonis kolmandana asetatud Žukajev edukas mõlema seti algul. Esimeses setis sai ta murde kätte koha avageimis ja hoidis seda lõpuni. Teises setis juhtis kasahh 3:0, aga Lajal viigistas 3:3, murdes esimest korda vastase pallingu. Tie-break'is oli Lajal samuti minimurdega taga, aga seisul 3:5 sai selle tagasi. Edasi juhiti kordamööda: Lajalil olid settpallid seisudel 6:5 ja 8:7, vastasel seisudel 7:6 ja 9:8. Neist teise Žukajev realiseeris ja nii oli mäng läbi.

Lajal võitis ässad 12:10, topeltvigu tegid mõlemad neli. Eestlasel oli parem nii esimese servi õnnestumisprotsent (62 vs 52) kui ka esimeselt servilt võidetud punktid (80% vs 79%), aga ta jäi alla teise servi punktidega (44% vs 65%).