Lajal jõudis enda debüüdil ATP Challengeril põhiturniirile

Esimest korda ATP Challengeril mängiv Lajal alistas kvalifikatsiooni otsustavas ringis 6:3, 6:4 neljandat paigutust omanud prantslase Calvin Hemery (ATP 394.). Kohtumine kestis tund ja 17 minutit.

Lajal servis mängu jooksul neli ässa, vastane sai kirja seitse ässa ja neli topeltviga. Lajal realiseeris viiest murdevõimalusest kaks, Hemeryl oli kogu mängu peale vaid üks murdepall, mille Lajal päästis.

Mängitud punktidest võitis Lajal 67 ja Hemery 52.

Lajali vastane põhitabeli avaringis selgub siis, kui kõik kvalifikatsioonimängud on peetud.

ATP Challenger on meeste profitennises tasemelt teine liiga, olles samm ülespoole ITF-i turniiridest ja jäädes alla ATP turniiridele. Vilniuses peetav turniir on Challenger 80 kategooria ehk Challengeride arvestuses suuruselt viies (kokku on kuus kategooriat). Põhiturniirile pääsemise eest teenis Lajal neli edetabelipunkti. Võrdluseks: ITF-i karussellil võitis Lajal tänavu kaks 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri ja teenis mõlema turniirivõidu eest 15 punkti, finaalis kaotamine andnuks kaheksa, poolfinaalis kaotamine neli punkti. Ehk Challengeridel on võimalik teenida märksa rohkem edetabelipunkte. Leedu turniiril annab teise ringi jõudmine seitse, veerandfinaali pääsemine 15, poolfinaali jõudmine 30, finaalikoht 50 ja võit 80 punkti.