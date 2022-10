Tänak vihjas, et hübriidi probleemide eest võib vastutada ka Hyundai tiim

Kataloonia ralli esimesel päeval tegi Ott Tänakule muret hübriid. Hyundai sõitja sõnul lakkas see töötamast kahel esimesel katsel ja uuesti päeva viimasel katsel ning see mõjutab auto võimu. Eestlane pole kindel, kas süü on üksnes hübriidi tootjal või ka tema võistkonnal.

"Asi pole kindlasti ebaõnnes. Tundub olevat samasugune teema nagu hommikul, nii et miski peab seda ilmselt mõjutama. Kutid peavad probleemile lahenduse leida," kommenteeris eestlane väljaandele DirtFish.

"See konkreetne juhtum - ma pole kindel, kas see on väljaspool meeskonna [kontrolli]. Ma ausalt öeldes ei tea, miks nii juhtub. Peab olema mingi põhjus. Peame sellest aru saama."

Hyundai tiimijuht lükkas vastutuse Hyundailt maha. "Võib vaielda, kas see oli täiesti juhus, et nii juhtub alati Oti autoga ja kaks korda päevas," sõnas prantslane Julien Moncet.

"Aga nii palju kui meie teame, siis põhjus pole selge. Ma arutasin seda Compact Dynamicsi kuttidega. Pole kindel, mis juhtus ja miks see juhtub alati Otiga. Me kindlasti uurime seda, aga praegu ei saa me midagi konkreetset süüdistada."

"Ma ütleks, et tundub, et meie poolt on okei, aga ma ei taha midagi välja tuua, kuni me pole teinud täielikku analüüsi. Eks seejärel näeb," lisas Moncet, kelle sõnul hübriidi puudumine pole üldse nii suur probleem.

"Kindlasti ei aita see auto esitusele kaasa. Aga see ei ole draama - me oleme näinud, kuidas teised sõitjad võidavad hübriidita katseid. See sõltub ka pidamisest."

Moncet mõistab, et hübriidi altvedamine valmistab Tänakule tuska, aga probleemiga tegeletakse. "Kindlasti näeb Ott asja teisest positsioonist. Aga me oleme endiselt mängus sees. Loodame, et saame selle homseks [tänaseks] korda."