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Teist hooaega WNBA-s mänginud Golden State Valkyries krooniti meistriks

Korvpall
Golden State Valkyries
Golden State Valkyries Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Golden State Valkyries alistas naiste NBA finaalseeria viimases kohtumises Atlanta Dreami 68:63 (14:12, 10:18, 21:14, 23:19) ja võitis seeria mängudega neli-kolm.

Golden State asus mängu 8:0 juhtima, aga teisel veerandil haaras ohjad Atlanta, kes võitis poolaja 30:24. Kolmanda veerandi lõpuks suutis aga Golden State taas ette pääseda (45:44). Viimane periood möödus Golden State'i mõnepunktises eduseisus kuni lõpuvileni.

Suurimad teened Golden State'i võidus olid ääremängijal Gabby Williamsil, kes korjas 30 punkti ja valiti ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. Kiah Stokes haaras 13 ja Veronica Burton kümme lauapalli. Atlanta ridades paistsid enim silma Jordin Canada 18 ja Allisha Gray 16 punktiga, Angel Reese võttis tosin lauapalli.

Põhihooajal 32 võitu ja 12 kaotust teeninud Golden State sai sõelmängudeks teise asetuse, alistas kõigepealt Dallas Wingsi kaks-üks ja poolfinaalis Las Vegas Acesi kolm-null. Neljanda asetusega Atlanta Dream lükkas varasemalt konkurentsist Washington Mysticsi kaks-null ja New York Liberty kolm-null.

Põhiturniiri parim Minnesota Lynx piirdus sõelmängudes vaid kahe kohtumisega, sest ei suutnud kaheksanda paigutusega New Yorgile vastu saada ja kaotas kohe esimeses ringis null-kaks.

Meisternaiskond Golden State Valkyries on aga WNBA värske klubi, kes pallis liigas alles teist hooaega. Mullu lõpetati põhihooaeg paremuselt kaheksanda tulemusega ja kaotati kohe sõelmängude avaringis Minnesotale.

Toimetaja: Siim Boikov

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