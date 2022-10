Kalev/Cramo teenis eurosarjas teise võidu, Pärnu Sadam kaotas

Kalev/Cramo võitis avaveerandi 22:18, kaotas teise 13:15 ja läks poolajapausile 35:33 eduseisul. Pärast pausi Kalevi hea hoog ei raugenud ja kolmanda veerandaja järel juhiti 55:49. Kalev pidas viimase veerandaja vastu ja teenis lõpuks 83:74 võidu ning asus kahe võiduga F-alagrupi liidriks.

Kalevi parimana tõi kõik seitse viset tabanud Artur Konontsuk 22 punkti, Alterique Gilbert ja Wesley van Beck toetasid vastavalt 19 ja 16 punktiga. Kaotajate edukaim oli Jerai Grant 19 punktiga.

Kalev peab järgmise kohtumise täpselt nädala pärast, kui võõrsil minnakse vastamisi itaallaste Brindisiga, kes oli teises voorus 87:65 parem Groeningeni Donarist.

Samal ajal peetud C-alagrupi kohtumises pidi valitsev Eesti meister Pärnu Sadam võõrsil tunnistama Hollandi klubi Den Boschi 87:55 paremust. Avaveerand lõppes 16:16 viigiga, kuid teisel veerandajal hakkas Den Bosch vahet kasvatama ja poolajaks olid numbrid tablool 38:26 hollandlaste kasuks.

Kodumeeskond alustas kolmandat veerandaega 15:2 spurdiga. Pärnu sai veerandaja viimastel minutitel punktilisa, kuid veerandaega siiski kaotati 12:25 ja kohtumine 55:87. Endine Riia VEF-i ja BK Liepaja ääremängija Verners Kohs viskas võitjate parimana 21 punkti, Pärnu resultatiivseimaks kerkis Sergii Pavlov 16 punktiga.

"Alguses oli meil täitsa talutav mängupilt, aga mingist hetkest läks karmiks. Just füüsilisusest ja agressiivsusest jäi meil puudu. Tagamängijad võeti meil täiesti mängust välja, rääkimata rünnaku organiseerimisest. Seal meid ikkagi nulliti ära," lausus Pärnu peatreener Toomas Annuk.

"Me ei leidnud head rütmi. Esimene poolaeg oli lauavõitlus viigis, aga teisel poolajal saime sellega tappa. Nad surusid meid igalt poolt välja ja kahjuks läks vahe väga suureks. Den Bosch on hea võistkond ja täna oli seda ka väljakul näha," lisas Pärnu kapten Mihkel Kirves. "Meil on neli mängu jäänud, kõik võimalused on veel olemas. Järgmisest kahest võõrsilmängust tuleb vähemalt üks võita, siis on kodus kergem."

Pärnu hoiab C-alagrupis ühe võidu ja ühe kaotusega neljandat kohta. Järgmisel teisipäeval kohtub Pärnu võõrsil Šveitsi klubi Fribourgiga.