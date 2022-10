Tänak lõpetas päeva jagatud katsevõiduga ja püsib Kataloonias neljandal kohal

Laupäev:

Laupäeva hommik algas pigem sündmustevaeselt. Esimese katse võitis Thierry Neuville (Hyundai) ja teise Sebastien Ogier (Toyota), aga kolmandal kaotas Gus Greensmith (M-Sport Ford) kitsal mägiteel juhitavuse, põrkas vastu teepiiret ja kaotas esiratta. Kuna tema auto blokeeris teed, siis otsustati katse esialgu peatada ja hiljem tühistada. Ott Tänak (Hyundai) oli laupäeva hommikul katsetel neljas ja viies ning hoidis neljandat kohta ka lõunapausiks.

Pärastlõunal jätkas Ogier kahe katsevõiduga ja ralli pikimal katsel ehk El Montellil näitas parimat minekut Dani Sordo (Hyundai). Tänak oli katsetel kaks korda teine ja korra kuues ning hoidis neljandat kohta.

Päeva lõpetanud publikukatsel olid parimad WRC mehed Tänak ja Neuville võrdse ajaga 2.27,1. Neuville tõusis ühtlasi Kalle Rovanperäst (Toyota) mööda teiseks.

"Oli üsna okei päev," lausus Tänak viimase katse lõpus. "Tehnilisi muresid polnud, aga pisut jäi vajaka kiirusest ja üldisest enesetundest autos. Pärastlõunal pingutasin mugavustsoonist väljas ja meil oli ka üks ärev moment."

Stardijärjekord laupäeval: 1. Serderidis, 2. Loubet, 3. Greensmith, 4. Fourmaux, 5. Katsuta, 6. Breen, 7. Evans, 8. Sordo, 9. Tänak, 10. Neuville, 11. Rovanperä, 12. Ogier.

Seis 15. katse järel: 1. Ogier 2:10.18,5, 2. Neuville +20,7, 3. Rovanperä +22,1, 4. Tänak +36,6, 5. Sordo +1.13,2, 6. Evans +1.27,6, 7. Breen +1.39,7, 8. Katsuta +1.58,6, 9. Fourmaux +2.13,7, 10. Loubet +2.59,2.

Neljapäev:

Vihmaga alanud ralli testikatsel kasutasid Toyota sõitjaid pehmeid ja Hyundai piloodid kõvasid rehve ning nendes oludes soosis see kindlasti Jaapani autotootja piloote. Päeva edenedes katseolud paranesid, aga selgelt paremaid aegu näitasid ikkagi Toyota sõitjaid. Kiireim oli Sebastien Ogier (2.40,1). Hyundai sõitjad jäid umbes kümne sekundi kaugusele ja Ott Tänak sai parimal korral kirja 2.52,9, mis kohta esikümnes ei andnud.

Reede:

Kahel esimesel katsel näitas parimat minekut esimeselt positsioonilt startinud Kalle Rovanperä (Toyota), aga kolmandana kavas olnud päeva pikimal katsel jäi ta konkurentidele alla ja liidriks kerkis Sebastien Ogier (Toyota). Ott Tänakul (Hyundai) oli kahel esimesel katsel probleeme hübriidiga, aga kolmandaks katseks sai eestlane selle enam-vähem tööle ja näitas paremuselt kolmandat aega Ogier' ja Thierry Neuville'i (Hyundai) järel.

Viimasel hommikupoolsel katsel näitas parimat minekut Neuville, kes kerkis kokkuvõttes poole sekundiga mööda ka Ogier'st ja tõusis liidrikohale. Tänak näitas katsel teist aega ja läks lõunapausile neljandalt kohalt.

Kohe pärastlõunal haaras uuesti ohjad Ogier, kelle kannule tõusis teisele positsioonile Rovanperä. Hyundaid olid raskustes nende tempo hoidmisega. Päeva eelviimane katse sai saatuslikuks mitmele rehvile: finišisse saabusid lõhkise vasakpoolse esirehviga Elfyn Evans (Toyota), Takamoto Katsuta (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai). Mõistagi kaotasid nad sellega ka kõvasti aega.

Tänak näitas pärastlõunastel katsetel teist, seitsmendat, neljandat ja kümnendat aega ning säilitas kokkuvõttes neljanda koha.

Stardijärjekord reedel: 1. Rovanperä, 2. Tänak, 3. Neuville, 4. Evans, 5. Katsuta, 6. Breen, 7. Ogier, 8. Sordo, 9. Greensmith, 10. Loubet, 11. Fourmaux, 12. Serderidis.

Seis 8. katse järel: 1. Ogier 1:06.07,9, 2. Rovanperä +4,8, 3. Neuville +12,5, 4. Tänak +20,0, 5. Sordo +50,9, 6. Evans +1.01,2, 7. Breen +1.03,7, 8. Katsuta +1.28,6, 9. Fourmaux +1.31,3, 10. Greensmith +1.38,8.

Eelvaade:

Eelmisel etapil Uus-Meremaal sai lõplikult selgeks, et tänavuseks maailmameistriks tuleb soomlane Kalle Rovanperä. Küll aga on kaks etappi enne lõppu veel lahtine, kes teenib esikoha võistkondlikult.

Tõsi, sarnaselt individuaalarvestusele on ka siin Toyota läbi hooaja domineerinud ja hetkel küündib Jaapani autotootja edu Hyundai ees 84 punktini. Jagamisele läheb veel aga vaid 104 punkti ehk Hyundai peab lootma parajal määral imele.

Kataloonia ralli on hooaja kolmandaks puhtakujuliseks asfaldiralliks ja seda peetakse kõige lähedasemaks ringrajasarjadele, kus õige sõidujoone tähtsus on suurem kui enamikel mõõduvõttudel. Tõsi, rallimehed kipuvad kurve lõikama ja see toob asfaldile hulganisti kive ja killustikku, mis joone hoidmist segab.

Samuti võib oma rolli hakata mängima ilm. Ka sooja ja kuiva ilma puhul tuleb jälgida rehvide kulumist, aga kui ilm kipub vihmasemaks, tuleb muutujaid juurde. Kõik Rally1 kategooria piloodid saavad nädalalõpuks 28 rehvi, sealjuures neli testikatseks.

Autoralli MM-sarjas 17 etapivõitu teeninud Ott Tänak pole Kataloonias veel võidurõõmu tunda saanud. Mullune etteaste lõppes katkestamisega ja tunamullu jäi võistlus koroonapandeemia tõttu ära. Kaks pjedestaalikohta eestlasel siiski on: 2019. aastal tuli teine ja 2017. aastal kolmas koht.

"Ütleksin, et Kataloonia ralli on hooaja esimene tõeline asfaldiralli, kuna seal on väga siledad teed, mis on ka väga kiired," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Seal on alati keeruline õiget tasakaalu leida, nii et peame autos väga enesekindlad olema."

"Kiiruskatsetel on palju pikki ja kiireid kurve, kus tuleb hoolikas olla, peame sellega auto seadistamisel arvestama," jätkas Tänak. "Loodan, et sellest tuleb lõbus ja nauditav ralli, aga meie jaoks on üsna tähtis ka konkurentsivõimeline olla ja võimalikult palju punkte püüda. Näitasime juba Horvaatias ja Belgias, kui head suudame asfaldil olla, loodame Hispaanias samas hoos jätkata."

Tänavu startivatest meestest on enim kordi Kataloonias võidutsenud Sebastien Ogier, kes oli edukas 2013., 2014. ja 2016. aastal. Kahel viimasel rallil ehk 2019. ja 2021. aastal triumfeeris aga Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville.

Lisaks Tänakule stardib Kataloonias eestlastest veel Georg Linnamäe, kes koos britist kaardilugeja James Morganiga teeb Volkswagen Polo GTI R5-ga kaasa WRC2 kategoorias.

Ajakava:

Neljapäev:



Test Coll de la Teixeta 4,21 km 10.01 OGIER



Reede:



SS1 Els Omells - Malda 1 11,05 km 9.33 ROVANPERÄ

SS2 Serra de la Llena 1 11,79 km 10.33 ROVANPERÄ

SS3 Les Garrigues Altes 1 22,64 km 11.26 OGIER

SS4 Riba-roja 1 13,98 km 12.26 NEUVILLE

SS5 Els Omells - Malda 2 11,05 km 16.09 OGIER

SS6 Serra de la Llena 2 11,79 km 17.09 ROVANPERÄ

SS7 Les Garrigues Altes 2 22,64 km 18.02 ROVANPERÄ

SS8 Riba-roja 2 13,98 km 19.02 OGIER



Laupäev:



SS9 Savalla 1 13,93 km 9.44 NEUVILLE

SS10 Querol - Les Pobles 1 20,19 km 10.37 OGIER

SS11 El Montmell 1 24,18 km 11.38 (katse tühistati)

SS12 Savalla 2 13,93 km 15.14 OGIER

SS13 Querol - Les Pobles 2 20,19 km 16.07 OGIER

SS14 El Montmell 2 24,18 km 17.08 SORDO

SS15 Salou 2,15 km 19.40 TÄNAK / NEUVILLE



Pühapäev:



SS16 Pratdip 1 12,15 km 8.00

SS17 Riudecanyes 1 15,90 km 9.08

SS18 Pratdip 2 12,15 km 11.29

SS19 Riudecanyes 2 (PK) 15,90 km 13.18

WRC stardinimekiri:

1. Sebastien Ogier - Benjamin Veillas Toyota

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

42. Craig Breen - Paul Nagle Ford

44. Gus Greensmith - Jonas Andersson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Kalle Rovanperä 237

2. Ott Tänak 173

3. Thierry Neuville 144

4. Elfyn Evans 116

5. Takamoto Katsuta 100

6. Craig Breen 77

7. Esapekka Lappi 58

8. Sebastien Ogier 55

9. Dani Sordo 49

10. Gus Greensmith 36

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 455

2. Hyundai Shell Mobis WRT 374

3. M-Sport Ford WRT 224

4. Toyota Gazoo Racing WRT NG 112