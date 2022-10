Tänak pärast reedest võistluspäeva: üritame Thierryga sammu pidada

Hispaania rallil on Tänakul olnud probleeme hübriidiga. "Täna hommikul kahel esimesel katsel oli meil hübriidiga probleeme. Kuidagi õnnestus see kaheks järgmiseks etapiks tööle saada, aga siis pidime katkise generaatori rihma ära vahetama," sõnas Tänak päeva lõpus.

Tänaku ja Järveoja plaan laupäevaks on Thierry Neuville'iga sammu pidada.

"Meil oli sarnane hübriidi probleem pärastlõunal, nii et meeskond peab välja selgitama, mis seda põhjustab. Üldiselt olime raskustes, et saada kätte õiget tunnetust, mida asfaldil sõites ootaks. Teadsime juba enne rallit, et see saab raske olema. Thierryle ja Danile tundub see sobivat, kuid minu jaoks on see nõudlik. Plaan on proovida autot nii tööle saada, nagu ta töötama peaks ja üritame homme Thierryga sammu pidada. See on vähemalt meie eesmärk," ütles Tänak.