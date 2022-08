Tänak: Moncet ei peaks saama Hyundai tiimipealikuks

Alates Andrea Adamo lahkumisest detsembris on Moncet lisaks oma rollile Hyundai rallimasinate jõuseadmeosakonna pealikuna olnud kogu tiimi pealiku kohusetäitjaks. Kaks järjestikust võitu on rallimeedia pannud küsima, kas Moncet peaks ametlikult Hyundai juhtimise üle võtma?

"Ei, Julien Moncet pole see mees," vastas Tänak Belgia ralli finišis DirtFishi arupärimisele. "Ta on mootoriosakonnas suurepärane mees, ta on alati olnud mootorispetsialist ja mõistagi on Hyundail hea jõuallikas, ehk ta peaks minu arvates sellega jätkama. Kuidas muus osas peaksime edasi minema, on võistkonna juhtide otsustada. Auto potentsiaal on võimas ja disainiga on tehtud suurepärast tööd, aga et kogu pilt kokku panna, vajab veel üht pingutust," sõnas eestlane.

Moncet nõustus DirtFishiga rääkides, et Hyundai vajab edasi liikumiseks otsust. "Kahtlemata arvan, et tiim vajab stabiilsust: olenemata sellest, kas selleks [tiimijuhiks] olen mina või keegi teine. Peame selle ära otsustama," sõnas ta. "Monte Carlost on juba kaua aega möödas ja me ei tea kunagi, kes on järgmisel rallil pealikuks, seega vajame stabiilsust."