Tänak Kataloonia ralli eel: tähtis on võimalikult palju punkte püüda

"Ütleksin, et Kataloonia ralli on hooaja esimene tõeline asfaldiralli, kuna seal on väga siledad teed, mis on ka väga kiired," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Seal on alati keeruline õiget tasakaalu leida, nii et peame autos väga enesekindlad olema."

"Kiiruskatsetel on palju pikki ja kiireid kurve, kus tuleb hoolikas olla, peame sellega auto seadistamisel arvestama," jätkas Tänak. "Loodan, et sellest tuleb lõbus ja nauditav ralli, aga meie jaoks on üsna tähtis ka konkurentsivõimeline olla ja võimalikult palju punkte püüda. Näitasime juba Horvaatias ja Belgias, kui head suudame asfaldil olla, loodame Hispaanias samas hoos jätkata."

Kalle Rovanperä (Toyota) kindlustas Uus-Meremaa ralli võitmisega aegade noorimana MM-tiitli, Tänak on 173 punktiga teisel kohal ja kolmas on 144 punktiga tema tiimikaaslane Thierry Neuville.

Kataloonia ralli algab neljapäeval, 20. oktoobril testikatsega, esimene kiiruskatse sõidetakse reede, 21. oktoobri hommikul. ERR-i spordiportaal vahendab ralli käiku otseblogis.