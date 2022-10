Kontaveit: treeneriga läheb koostöö kogu aeg paremaks

Kontaveit alustas treeninguid Beltzi juhendamisel juuni keskel ja Tallinna turniir oli nende seitsmes ühine. "Treeneriga läheb kogu aeg koostöö paremaks, mõistame üksteist paremini ja liigub õiges suunas kõik see asi," lausus Kontaveit ERR-ile.

"Ma olen väga rahul. Mul üldiselt on olnud päris keeruline aasta, kus ma vahepeal olin kolm kuud või isegi rohkem koroonaga täiesti väljas, kogu aeg väsinud ja ei saanud väga pikka aega mängida ühtegi mängu täiega."

"See kõik mõjutab ka siis, kui vorm tuleb tagasi," jätkas eestlanna. "See võtab natukene enesekindlust ära, hoogu maha, mis ma tundsin, et mul aasta alguses oli. Igal juhul on mul on raske aasta, aga mul on hea meel, et vähemalt see turniir on positiivselt läinud."

Lisaks Tallinna turniirile ka juulis Hamburgis finaalis mänginud Kontaveit vajab head füüsilist vormi, et näidata väljakul oma agressiivset mängu.

"Ta on tugevat tööd teinud treeningutel ja seda näitas ka see nädal Tallinnas," täiendas Beltz. "Ta mängis tõesti head matšid, eriti just neli esimest mängu olid minu arvates väga head - kõrgeklassiline tennis. Ootan huviga järgmiseid nädalaid."

Kas Kontaveit usub, et on võimalik pääseda ka sel aastal WTA finaalturniirile? "Kunagi ei tea, eks paistab. Eelmine aasta ma mõtlesin, et see on täiesti võimatu ja see juhtus. Ma arvan, et kõik on võimalik ja kindlasti annan endast parima."