Tallinnas Kanepiga kohtuv Ostapenko pääses kaugel turniiril finaali

Souli turniiril kõrgeimat asetust omav Ostapenko (WTA 19.) kohtus laupäevases poolfinaalis Emma Raducanuga (WTA 77.) ning oli seisul 4:6, 6:3 otsustavas setis 3:0 peal, kui britt andis vasaku tuhara vigastuse tõttu loobumisvõidu.

Finaalis mängib 2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja teisena paigutatud venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WT 24.), kes oli teises poolfinaalis 6:2, 6:4 üle seitsmenda asetusega sakslannast Tatjana Mariast (WTA 80.).

Ostapenko on üles antud ka uuel nädalal Tallinnas toimuval madalaima kategooria WTA tenniseturniiril, kus ta loositi laupäeval avaringis vastamisi Eesti teise reketi Kaia Kanepiga. On võimalik, et Läti esinumber ei soovi pärast finaali Lõuna-Koreast siiski Eestisse lennata ja loobub Tallinna turniirist, mis tähendaks, et Kanepi läheks esimeses ringis vastamisi niinimetatud õnneliku kaotajaga.