Anett Kontaveidi endine treener aitab Emma Raducanul valmistuda USA lahtisteks

Raducanu on tuntuks saanud oma sagedaste treenerivahetuste poolest. Enne eelmise aasta USA lahtiseid palkas ta Nigel Searsi asemel Andrew Richardsoni, kuid pärast tiitlivõitu loobus Raducanu Richardsoni teenetest ja seejärel alustas koostööd sakslase Torben Beltziga.

Aprillis läksid aga Raducanu ja Beltzi teed lahku ning nüüd teatab Inglismaa meedia, et Raducanut juhendab Dmitri Tursunov. Esialgu kestab nende koostöö kuni augusti lõpus algavate USA lahtisteni. Kontaveidi ja Tursunovi koostöö lõppes juuni alguses.

Raducanu pole tänavu ühelgi turniiril veerandfinaalist kaugemale jõudnud, kuid sellegipoolest on ta maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimal ehk 10. kohal. Seda suuresti tänu eelmise aasta USA lahtiste võidule.

Suurbritannia esireket naaseb võistlustulle järgmisel nädalal, kui ta osaleb Washingtonis toimuval WTA 250 kategooria turniiril. Raducanu on turniiril teise asetusega, esimese asetusega on maailma seitsmes reket Jessica Pegula. Osalejate nimekirjas on ka Kaia Kanepi (WTA 36.), kes on kuuenda asetusega.