Toomas Linamäe: kui mängisime VTB-s, siis oli lihtsam mängijaid siia tuua

"Kunagi sattusime siia rongi peale ja nüüd oleks seda raske lõpetada. Oleme viimased 17 aastat olnud Eesti üks juhtklubidest ja loomulikult soovime Eesti korvpalli edasi viia. Et meie poisid tuleksid trenni ja saaksid minna EM-ile nagu tänavu. Selle nimel seda teemegi. Kahe mehe initsiatiivil see kunagi alguse sai ja senini istume Ivariga (Ivar Valdmaa - toim) ühes ruumis," põhjendas Linamäe, mis motiveerib teda Eesti korvpalli toetama.

"Loomulikult on raske, igal aastal on omad väljakutsed. See aasta tuli sõda ja seetõttu loobumise liigast (VTB ühisliiga - toim), kus viimased 13 aastat mängisime. VTB andis meile mängulises mõttes stabiilsust, kuid nüüd on hoopis teine olukord. Sellele vaatamata me lusikat varna ei visanud, peasponsorid jätkavad meiega ja loodan, et jätkavad ka tulevikus."

Kui VTB-s sai Cramo igal hooajal kindlalt põhiturniiril mängida, siis tänavu peab Eesti tippklubi alustama FIBA Euroopa karikasarja kvalifikatsiooniturniirist. "Kui lahkusime VTB-st siis nägime kohe, et Euroopa korvpallis on üks asi puudu - klubidele hooaja kindlustamine. Et me ei mängiks terve hooaja ainult Eesti-Läti liigat. FIBA sarjaga on natukene teistmoodi, on suur väljakutse alustada hooaega teadmisega, et pole kindel, kas saame eurosarjas põhiturniirile või mitte," tõdes Linamäe.

"Pooldan seda, et Baltikumi korvpalliliidud üritaksid ühiselt seda teed minna, et meil oleks stabiilne eurosari, kus saame mängida septembrist maini. Mitte võib-olla septembrini, võib-olla oktoobrini, võib-olla novembrini."

Algaval hooajal on klubi eelarve võrreldes eelmise hooajaga 25-30 protsenti väiksem. Linamäe ei salanud, et väiksem eelarve raskendas meeskonna komplekteerimist.

"Treenerid tegelevad mängijate valimisega ja seejärel meie Ivariga otsustame, kas meil on eelarves nende mängijate jaoks ruumi või mitte. Kui mängisime VTB-s, siis oli lihtsam mängijaid siia tuua. Täna tuleb arvestada sellega, mis meil on. Usun, et oleme algavaks hooajaks endast maksimumi andnud. Kindlasti oleks saanud veel midagi parandada, aga selleks oleksime vajanud rohkem raha."

Kas peale tiitlite on veel midagi, mis teeks klubi pikaaegset presidenti õnnelikuks? "Vaatasin hiljuti ühte meie kontrollmängu ja mõtlesin, et oleksin õnnelikum kui meil nii palju pallikaotusi poleks," naljatas Linamäe.

"Aga klubi tahab kindlasti võita, see on meile tähtis ja kui kaotame, siis võiksime kaotada hingega. Et me ei läheks niisama mängima ja kaotama. Tahan näha võitlust, sädet ja rahvast saalis. Viimane on väljakutse nii meile kui ka fännidele. Tulge kindlasti saali, nautige mängu ja tunneme koos rõõmu."