Heiko Rannula: tahtsin leida võimalikult palju tuttavaid nägusid

"Täna individuaalseid tähtmängijaid või selliseid suuri nimesid ei ole. Eelkõige rõhk sellel, et on meeskond ja et sealt maksimum kätte saada. Eks see võtab natuke aega," ütles BC Kalev/Cramo uus peatreener Heiko Rannula.

Uuel peatreeneril oli meeskond juba üsna varakult koos, kuna vahepeal toimus ka EM, mis segas paljuski ettevalmistust.

"Oli teada, et EM segab väga palju ettevalmistust. Tahtsin leida võimalikult palju tuttavaid nägusid. Mul oli oma nägemus, mis ma tahtsin ja sain piisavalt vara meeskonna kokku," sõnas Rannula.

Rannula tahab meeskonda võimalikult palju tuttavaid nägusid saada ning seetõttu on meeskonnas ka mitu Pärnu mängijat.

"Tegelikult neid palju ei ole. Ma tahan võimalikult palju parimaid Eesti mängijaid meeskonda saada," ütles Rannula.

Peatreeneri Rannula sõnul on juba kuu aega tööd tehtud, kuid osad koondise mängijad lisandusid hiljem ning taktika pool vajab veel natuke aega.

"Oleme kuu aega tööd teinud, aga viimane lihv ja taktika pool võtab natuke aega. Mõnel mängijal on pisivigastused. Väga palju aega ei ole, sest järgmine nädal peab juba esimese märgi maha panema," kommenteeris Rannula.