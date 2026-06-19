Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

Rohkem kui 20 aastat kestnud koostöö Cramo ja Kalevi vahel lõppes hiljuti ning alanud on uus ajastu. Uueks nimisponsoriks on Bigbank, kes ise klubi vastu huvi üles näitas. "Oli tegelikult varasemalt paar huvilist olemas, kellega me põgusalt ideid vahetasime, aga üks või kaks päeva hiljem kui uudis välja tuli, võttis Bigbank meiega ise ühendust," ütles Bigbank/Kalevi tegevjuht Ramo Kask ERR-ile.

Leping sõlmiti kolmeks aastaks ning uus sponsor toetab klubi miljoni euroga. "Kolm aastat on pilootprojekt, paneme selle käima, vaatame, kuidas see hakkab oma elu elama. Meil on plaan kolmandaks aastaks olla samas või kõrgemal, kui oleme viimastel aastatel ning usun, et see muutub pikemaajaliseks. Võrkpalli näol on hea näide olemas, et on võimalik," sõnas Kask.

Aastaid võrkpalli toetanud Bigbank pikendas ka Tartu võrkpalliklubiga hiljuti miljonilepingut, nüüd otsustati ka pealinlasi ja korvpalli toetama hakata.

"Tundsime Eestis ikkagi suurettevõttena seda, et nüüd on meie kord anda panus ka Eesti korvpalli. Saime Kaleviga kokku, nägime, et meil on palju ühiseid väärtuseid - julgus, areng ja tulemuslikkus. Sellistest ühistest eesmärkidest saab üks hea koostöö," ütles Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Kalevi korvpalliklubi teatas mai keskel, et tulenevalt muudatustest Hollandi emaettevõttes Boels ei jätka Cramo Eesti pärast enam kui 20 aastat kestnud koostööd uuest hooajast Kalev/Cramo nimisponsorina.