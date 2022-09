Dorbek uue hooaja eel: vaja on leida ühine mängukeel

Eesti koondise mängija Martin Dorbek on üks kolmest mängijast, kes kuulus meeskonda ka eelmisel hooajal. Lisaks Dorbekule on meeskonnas ka Kristjan Kitsing ja Tanel Kurbas, kes kuulusid eelmisel hooajal Kalev/Cramo ridadesse.

"Kalevis on läbi aastate meeskond väga palju muutunud. Välismängijad on vahetunud ja eestlaste tuumik on suuremal määral jäänud. Seekord jäi kolm. Pärnust tuli päris palju mehi. Nüüd on vaja leida ühine mängukeel," sõnas Dorbek.

Dorbeku sõnul on igal treeneril oma käekiri ning Heiko vastu on varem palju mängitud, mistõttu on see mõnes mõttes tuttav.

"Igal treeneril on oma käekiri ja mängustiil. Mõnes mõttes on ikkagi tuttav. Oleme Heiko vastu nii palju mänginud. Läheb aega, et sellega kohaneda," kommenteeris Dorbek.

Kalev/Cramos on pikemaid mängijaid vähe, kuid selle eest on väga head liikuvad ääremängijad.

"Pikkuse poolest oleme lühem võistkond, kuid meil on hea keskmängija ja väga liikuvad ääred. Tahaks kiiret, agressiivset ja atraktiivset korvpalli mängida," lisas Dorbek.