Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

Klubi teatas reedesel pressikonverentsil, et järgmisel kolmel aastal kannab meeskond Bigbank/Kalevi nime. Lepingu suurus on üks miljon eurot. Senise nimisponsori Cramo loobumisest andis Kalev teada mais, enne meistriliiga finaalseeria algust.

"Mõtlesime väga pikalt, et kuna tulla välja uudisega, et Cramo nimisponsorlus on lõppemas. Tehes seda enne finaalseeriat, andis see meile väikese tõuke ning need, kes olid huvilised, said ise meie poole pöörduda," rääkis Bigbank/Kalevi tegevjuht Ramo Kask ERR-ile. "Meil olid juba varasemalt paar huvilist, kellega vahetasime põgusalt ideid, aga üks-kaks päeva pärast uudisega välja tulemist teatas Bigbank, et nemad on väga huvitatud. Kuu ajaga jõudis see sellise kokkuleppeni."

"Kolm aastat on pilootprojekt, paneme selle käima, vaatame, kuidas see hakkab oma elu elama. Meil on plaan kolmandaks aastaks olla samas või kõrgemal, kui oleme viimastel aastatel ning usun, et see muutub pikemaajaliseks. Võrkpalli näol on hea näide olemas, et on võimalik," vaatas Kask järgmisele kolmele aastale ette.

Ka uue peatreeneri Brett Nõmme nime hõikas klubi välja võib-olla tavatult vara, aga Kase sõnul oli see kommunikatsiooni osa: anda märku, et Cramo lahkumisega ei lähe uksed kinni. "Hakkasime paralleelselt ka mängijatega tegelema. Allkirjad on all kahel treeneril ja neljal mängijal, arutelud käivad iga päev. See on tavapärane praktika, et suve keskpaigaks on suurem komplekteerimine tehtud ja siis tulevad välismängijad juurde, vastavalt, kuidas Eesti mängijad on olemas," lisas ta.

Millised on uues kuues Bigbank/Kalevi eesmärgid järgmiseks kolmeks aastaks? "Võitleme ikka ja alati kõige kirkamate medalite eest. Eurosarjas on eesmärk hoida ennast liigas sees, anda võimalust mängijatele ja treeneritele kogemust ammutada. Kolmandaks aastaks tahaks võib-olla muuta eurosarja suunda või võib-olla saada põhihooajale kõrgemasse liigasse peale. Selle nimel käib töö kogu aeg," kinnitas Kask.