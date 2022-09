Gert Kullamäe: meil pole Meistrite liigas midagi kaotada

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond tutvustas teisipäeval uue hooaja meeskonda. Pärnu Sadam on aga Belgradis, et alustada kolmapäeval FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri.

Kevadel esmakordselt Eesti meistriks tulnud Pärnu Sadama meeskond teeb nüüd Serbias ajaloolise sammu FIBA Meistrite liigas. Uue peatreeneri Toomas Annuki sõnul on tal koos mitmekülgne tiim, kus on häid kiirrünnakusse jooksjaid ja viskajaid ning kellega saab mängida varieerivalt kaitses. Eesti meestest peaks põhikoormust kandma Mihkel Kirves ja Robert Valge.

"Ma ikkagi rõhun alati sellele, et oleks suhteliselt ühtlane meeskond nii esimesest kuni kaheteistkümnenda mängijani. Igal ühel oma roll. Eks kogemust kindlasti on Troy Barniesil ja Andre Walkeril rohkem kui teistel ning loomulikult ka Eesti poistest Robertil ja Mihklil on see vajalik kogemus olemas, mis aitab seda meeskonda ühte liita," sõnas Annuk.

Pärnu tiim on keskmiselt 24-aastane ja 197 sentimeetrit pikk. Serbiasse ei sõitnud kontrollturniiril vigastada saanud mängujuht Vadym Kozak, kelle põlvest võeti verd välja. FIBA meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril mängitakse kolmapäeval Austria meistrivõistluste hõbeda Gmunedeni linna meeskonnaga, kes on vanem ja lühem.

"Selline ühtlane võistkond, kus on neli selget mängu tegema toodud välismängijat ja mõned Austria koondislased. Tuleb valmis olla hästi vahetavaks kaitseks ja siis neid olukordi enda kasuks pöörata," kommenteeris Annuk eelseisvat kohtumist.

Belgradis on Pärnul vaja võita järjest kolm vastast, et pääseda põhiturniirile, kuid ka kaotuse korral jätkub nende eurohooaeg. "Meil ei ole midagi kaotada, sest meil on ikkagi garanteeritud mängud FIBA Euroopa karikasarja näol olemas. Isegi kui me ei peaks seal õnnestuma, siis fakt on see, et kuni jõuludeni ootab meid ees ikkagi väga-väga põnev hooaeg," märkis Pärnu abitreener Gert Kullamäe.

Viimaste kümnendite Eesti edukaima korvpalliklubi Kalev/Cramo mullusest tuumikust jäid meeskonda Kristjan Kitsing, Tanel Kurbas ja kapten Martin Dorbek. Kolm uut meest liitusid peatreeneriks tulnud Heiko Rannula tuules valitseva Eesti meistri Pärnu Sadama ridadest, paar meest värvati teistest Eesti klubidest. Ameeriklasi on meeskonnas kaks, eestlaste kõrval veel ka ukrainlane ja kaks lätlast.

"Täna meil individuaalselt tähtmängijaid või suuri nimesid ei ole - kui ehk Meiers (Martinš Meiers - toim) välja arvata. Eelkõige on rõhk sõnal meeskond ja et sellest maksimum kätte saada, mis võtab pisut aega. Kui täna paberile vaatame, siis võib olla keegi pikali ei kuku ja keegi kartma ei hakka. Aga ma usun, et mida kuu edasi, seda kindlamalt ennast tunneme," kommenteeris Cramo peatreener Heiko Rannula.

Kalev/Cramo mängib uuel hooajal Eesti-Läti ja Põhja-Euroopa korvpalliliigas. Kui järgmisel nädalal õnnestub FIBA eurosarja kvalifikatsiooniturniiri Leedus võita, siis ka eurosarja alagrupiturniiril.