Suve 26. võidu teeninud Garcia kohtub finaalis Kvitovaga

Poolfinaalis alistas Gracia valgevenelanna Arina Sablenka (WTA 7.) kahe tunniga. Avaseti võit kuulus prantslannale, kes suutis kahel korral võita neutraalse lipu all mängiva tennisisti servigeimi. Teises setis aga oli mäng tasavägisem, vaheldumisis võideti teineteise pallinguid, kuid lõpuks oli võidukas Sabalenka. Kolmanda ehk otsustava seti võitis aga Gracia, kindlustades sellega endale koha finaalis.

Gracia on selle turniiri jooksul alistanud kolm esikümne tennisisti. Prantslanna võitis teises ringis Maria Sakkarit (WTA 4.) seejärel ameeriklanna Jessica Pegulat (WTA 8.) ning poolfinaalis sai jagu seitsmenda asetusega Sabalenkast.

Garcia on taas finaalis pärast viieaastast pausi ning tegemist on tema karjääri kolmanda WTA kõrgeima kategooria turniiri finaaliga. Oma 26. võidu teeninud prantslanna on ka suvekuude kõige edukam naistennisist.

Finaalis on Garcia vastaseks tšehhitar, kes alistas poolfinaalis ameeriklanna Madison Keysi (WTA 24.) 6:7 (6), 6:4, 6:3.

Tegemist on Kvitova 40. karjääri WTA finaaliga, olles maailmas vaid kuues, kes selle saavutuseni on jõudnud.