Valgevene tennisetäht pidi viisaprobleemide tõttu Toronto turniirist loobuma

"Tahtsin lihtsalt teatada, et pean kahjuks Toronto turniirist loobuma, kuna minu viisat pole heaks kiidetud. See on tõeliselt pettumust valmistav. Väga kurb, et pean ühe oma lemmikturniiri vahele jätma. Mulle meeldib Kanadas mängida, sest seal on suurepärased fännid ja see on koht, kus olen aastate jooksul leidnud palju sõpru. Palju edu kõikidele osalejatele! Kohtumiseni Cincinnatis!" kirjutas Azarenka ühismeedias.

Azarenka kuulus esialgu Kaia Kanepiga (WTA 31.) samasse tabeliveerandisse ja eestlannaga oleks ta võinud vastamisi minna kolmandas ringis. Valgevenelanna asemel pääses turniirile hispaanlanna Nuria Parrizas Diaz (WTA 57.), kes mängib avaringis 23-kordse slämmivõitja Serena Williamsiga (WTA 407.). Mullu jõudis Azarenka Torontos veerandfinaali, kus ta jäi kahes setis alla kaasmaalasele Arina Sabalenkale (WTA 6.).

Kanepi alustab turniiri Naomi Osaka (WTA 39.) vastu, matš peetakse teisipäeva õhtul. Teise asetusega Anett Kontaveit (WTA 2.) on esimeses ringis vaba ja tema mängib teises ringis Jil Teichmanni (WTA 21.) ja Venus Williamsi (WTA 1556.) kohtumise võitjaga.