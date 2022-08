Kanepi sai Toronto turniiri avamängus endiselt esireketilt loobumisvõidu

Avasetis murdis Kanepi nulliga Osaka kolmanda pallingugeimi, mille järel kutsus seljavaluga hädas olnud jaapanlanna väljakule arsti. Pärast pausi õnnestus tal kaks korda Kanepi serv murda, aga nende vahele jäi ka üks Kanepi murre.

Avaseti võitja selgus kiires lõppmängus, kus eestlanna murdis Osaka pallingu kahel korral. Esimene sett kestis kokku 57 minutit, endine esireket tegi selle jooksul neli topeltviga ja tema esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 44.

Teist setti jõuti mängida vaid 14 minutit ning Kanepi oli seal 3:0 ees, kui Osaka otsustas eestlannale anda loobumisvõidu. Lühikeseks jäänud matši jooksul sooritas Eesti teine reket 15 äralööki Osaka 11 vastu, jaapanlanna tegi 23 lihtviga (Kanepi 18).

"Kahju näha, et tema jaoks lõppes mäng nii. Mul on olnud palju matše, kus minu vastane on võtnud meditsiilinise pausi, see ei sega mind väga," rääkis Kanepi väljakuintervjuus.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi kaheksanda asetusega Garbine Muguruzaga, kes on samuti endine maailma esireket.